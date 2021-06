Nach dem 4:2-Sieg gegen Portugal ist die Stimmung im DFB-Team wieder bestens.

Die Ausgangsposition für das letzte Gruppenspiel gegen Ungarn ist gut, die deutsche Nationalmannschaft hat das Weiterkommen selbst in der Hand. (EM: Alle Tabellen der EM 2021)

Vor der der Partie stellt sich allerdings rund um die Aufstellung noch so manche Frage. Die brennendste: Wird Leon Goretzka wieder von Beginn an auf dem Platz stehen? Gegen Portugal wurde er bereits eingewechselt.

Anzeige

Auf der Pressekonferenz am Montagmittag wird er Details über seinen Fitnessstand verraten und über seine Sicht der Dinge sprechen. Bei dem Pressetalk wird sich außerdem Marcel Halstenberg den Fragen der Journalisten stellen. SPORT1 begleitet die PK ab 12.45 im LIVETICKER.

HIER AKTUALISIEREN

+++ Verwechslungsgefahr mit Klostermann? +++

"Das Thema haben wir immer wieder - auch in Leipzig. Von der Größe und der Statur her sind wir ähnlich, es gibt aber schon Unterschiede wie Sommersprossen, Haare und meinen Bart. Daher wundern wir uns schon, dass wir so oft verwechselt werden."

+++ "Müssen galliger sein" +++

"Ich sehe am zweiten Pfosten nicht gut aus, da muss ich auch besser kommunizieren. Wir können Standards trainieren, müssen auch galliger sein."

+++ Halstenberg über RB-Teamkollegen Orban und Gulacsi +++

"Wir haben weniger Kontakt als vor dem Turnier und zuletzt gar nicht geschrieben. Wir haben in Leipzig viel über die Konstellation und das Turnier gesprochen. Ich freue mich aber, es ist immer spannend gegen Teamkollegen spielen zu können. Für mich war es sehr schön, jetzt auch 30 Minuten spielen zu dürfen. Ich werde mich weiterhin einbringen und will erfolgreich sein und so weit wie möglich kommen."

+++ "Orban ist immer gut für ein Kopfballtor" +++

"Es wird eine andere Herausforderung. Sie haben eine gute und tiefe Formation. Offensiv sind sie bei Standards gefährlich, gerade Willi Orban ist immer gut für ein Kopfballtor. Wir werden uns gut vorbereiten und wollen den Gegner knacken."

+++ Halstenberg über Konkurrent Gosens +++

"Wenn man so einen auf dieser Position hat, der das Spiel entscheidet, dann ist es schwer, an ihm vorbeizukommen. Ich habe in Leipzig oft linker Innenverteidiger gespielt, daher sehe ich mir auch eher auf dieser Position. Ich bin aber vielfältig einsatzbereit, egal auf welcher Position. Robin (Gosens) hat eine gute Saison gespielt und ist sehr wichtig für uns. Da stelle ich mich gerne hinten an."

+++ Informationen zum Binden-Gate +++

Pressesprecher Grittner: "Neuer wird erneut die Regenbogen-Binde tragen. Von der Anzeige eines anderen Verbandes ist mir nichts bekannt."

+++ "Wir haben das trainiert..." +++

"Die Balance muss stimmen, das ist klar. Wir haben vier Tore geschossen, waren bei den Standards aber zu offen. Wir haben das trainiert und das Gegentor zu einfach bekommen. Wir sollten defensiv kompakter stehen."

+++ Wie wichtig ist ein breiter Kader? +++

"Beide Spiele waren intensiv. Es gibt danach angeschlagene Spieler, das ist normal. Ein großer Kader ist daher gut und wir sind gut vorbereitet. Es sind noch zwei Tage zum Spiel, da geht es noch um Regeneration. Dann wird man sehen, wie der Stand ist."

+++ Ein Lob für Ungarn-Keeper Gulácsi +++

"Er ist sehr nah dran. Manu sehe ich in jedem Training und muss sagen, dass er der beste Torwart der Welt ist. Péter Gulácsi ist aber auch ein sehr guter Torwart. Er will auch die Null halten, wir probieren aber schon ihm ein, zwei Tore einzuschenken."

+++ Halstenberg warnt vor Ungarn +++

"Es wird kein einfaches Spiel. Die Ungarn stehen sehr kompakt und sie sind bei Standards gefährlich. Wir wollen gewinnen und uns keine Gedanken machen, welchen Platz wir erreichen müssen."

+++ Schneller Wechsel +++

Goretzka geht, Halstenberg kommt.

+++ Ist die Intensität beim Turnier gering? +++

"Im Eröffnungsspiel muss ich schon sagen, dass die Laufleistung vom Gefühl wenig war. Ich glaube nicht, dass die gemessenen Laufleistungen zu 100 Prozent stimmen. Es ist viel Druck auf dem Kessel, bei so einem Turnier. Da konzentrieren sich viele Mannschaften auf die Defensive und da läuft man grundsätzlich ein bisschen weniger. Ich kann mich aber nicht über fehlenden Intensität beschweren."

+++ Goretzka guckt nicht auf die Konkurrenz +++

"Ich habe noch nicht angefangen zu rechnen und zu gucken, wer unser Gegner sein könnte. Wir haben aber viele Spiele geguckt und es sind einige Mannschaften dabei, die gut ins Turnier gestartet sind. Wir konzentrieren uns auf uns und schauen dann, wer auf uns wartet."

+++ Goretzka zum Regenbogen-Gate +++

"Es gibt Regeln und Richtlinien bei der UEFA und dem DFB. Der Sport soll nicht instrumentalisiert werden, das ist auch wichtig und richtig. Es wäre aber absurd, wenn wir uns dafür entschuldigen müssten, da es klar ist, wofür das steht. Ich glaube, dass die UEFA das auch bereits als guten Grund eingestuft. Sanktionen wären absurd."

+++ "Ich hoffe, dass ich es mir aufgespart habe" +++

"Meine Motivation geht bis in die Haarspitzen, da ist kaum Luft nach oben. Aber klar, hätte ich das Tor gerne gemacht. Ich muss das Ding einfach unten links reinschieben. Schade, dass das nicht geklappt hat, es werden aber noch spiele kommen, wo wir es dringender benötigen. Ich hoffe, dass ich es mir aufgespart habe."

+++ Goretzka zur Standard-Schwäche +++

"Bei einem Turnier ist es wichtig, bei Standards gut auszusehen. Ich habe es mitbekommen, dass wir das viel trainiert haben, auch wenn ich da nicht dabei war. Wir haben hervorragende Schützen und eine gute Präsenz. Ich denke, dass wir einfach weiter dran glauben müssen. Überzeugung ist ein wichtiges Stichwort bei Standards. Die Anlagen sind da und ich bin mir sicher, dass wir noch unseren Profit daraus ziehen können."

+++ Kann Goretzka Müller ersetzen? +++

"So wie er sich gerade im Pool bewegt hat, ist es glaube ich noch nicht ausgeschlossen, dass er spielt. Es ist aber eine Position, die ich schon gespielt habe und ich habe bereits gesagt, dass ich mir diese Rolle zutraue. Ich hoffe aber natürlich, dass Thomas spielen kann."

+++ Goretzka über sein Video mit Musiala +++

"Es ist schwierig, Jamal in den Kraftraum zu bekommen. Jetzt habe ich es spielerisch probiert und ihm in Tischtennis geschlagen. Der Verlierer muss immer Liegestütze machen, vielleicht kriege ich ihn so."

+++ Goretzka lobt Ungarn +++

"Wir haben die schwierigste Gruppe und das liegt auch an Ungarn. Sie haben den beiden Spielen jetzt schon eine beachtliche Leistung gezeigt. Den Abwehrriegel muss man erstmal knacken. Wir sind aber hochmotiviert und werden uns angucken, wie sie zuletzt verteidigt haben. Wir wollen das Spiel gewinnen und dann müssen wir auch nicht gucken, wie es in den anderen Gruppen aussieht."

+++ "82 Millionen Bundestrainer" +++

"Ich möchte Danke sagen. Die Atmosphäre im Stadion ist außergewöhnlich, es fühlt sich so an als ob das Stadion ausverkauft ist. Wir haben hier im Camp schon das Gefühl, dass im Land eine Euphorie herrscht. Nach den schwierigen Zeiten ist es schön, dass wir wieder 82 Millionen Bundestrainer haben - und nicht 82 Millionen Virologen."

+++ Taktik? "Eine Mentalitätsfrage" +++

"Vor dem Spiel hieß es, dass wir nicht offensiv genug sind. Jetzt sah es bei den Gegentoren so aus, als ob wir zu offensiv waren. Ich denke, dass es die gleiche Taktik war. Die Balance ist sehr wichtig, bei einer Fünferkette hast du eigentlich eine gute Kontersicherung. Das ist ein Pluspunkt. In so einem Turnier gibt es aber keinen, der bei einem Konter nicht die Füße in die Hand nehmen muss. Das ist keine taktische Frage, sondern eine Mentalitätsfrage."

+++ Klare Ansage gegen Rassismus und Homophobie +++

"Wir wollen Rassismus und Homophobie mit Vielfalt gegenübertreten. Manche Mannschaften machen das mit dem Kniefall, bei uns hat Manu (Neuer) die Regenbogen-Binde getragen. Die Allianz Arena soll nun auch in diesen Farben leuchten, das finde ich sehr gut. Ich bin für jedes Zeichen und wir haben auch schon unsere Zeichen gesetzt."

+++ Fit für die Startelf? +++

"Ich fühle mich gut. Vor dem Frankreich-Spiel war es für mich keine leichte Entscheidung, ich habe aber zwei, drei Tage noch intensiv gearbeitet, um mich auf ein langes Turnier vorzubereiten. Jetzt bin ich bereit."

+++ Goretzka fühlt sich "topfit" +++

"Ich hatte im ersten Moment schon das Gefühl, dass es eine enge Kiste wird. Ich hatte aber eine Top-Betreuung und habe viel Arbeit und Zeit investiert. Ich fühle mich nun wieder topfit und das Turnier kann für mich jetzt richtig losgehen."

+++ Goretzka beginnt +++

"Wir haben einen ersten Schritt in die richtige Richtung gemacht, das war sehr gut. Es ist schön zu sehen, was für eine Euphorie dadurch entfacht wurde. Wir wissen aber in welcher Situation wir uns befinden und wollen das letzte Gruppenspiel gewinnen."

+++ Personal-Update +++

Pressesprecher Jens Grittner: "Lukas Klostermann hat noch nicht am Mannschaftstrianing teilgenommen, sondern individuell trainiert. Auch Toni Kroos hat nicht trainiert, das hat allerdings Gründe der Belastungssteuerung. Jonas Hofmann hat von der ersten bis zur letzten Minute mittrainiert. Mats Hummels und Ilkay Gündogan sind im Hotel geblieben. Das gilt auch für Thomas Müller, der sich eine Kapselverletzung im linken Knie zugezogen hat, als er einen Ball im Spiel gegen Portugal abgewehrt hat. Bei Müller wird es von Tag zu Tag entschieden, das kann ich heute nicht beantworten."

+++ Gosens überragt beim wichtigen Sieg +++

Robin Gosens avancierte gegen Portugal zum Matchwinner, erzielte ein Tor selbst und bereitete einen weiteren Treffer vor. Damit verdiente er sich die SPORT1-Note 1. (BERICHT: Gosens im Dopa gefeiert)