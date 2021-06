Die Spannung vor dem Klassiker gegen England steigt.

Die deutsche Nationalmannschaft trifft im Achtelfinale der EM 2021 am Dienstag (EM 2021, Achtelfinale: England - Deutschland am Dienstag ab 18 Uhr im LIVETICKER) im Londoner Wembley-Stadion auf die "Three Lions". Bundestrainer Joachim Löw und Kapitän Manuel Neuer standen auf Pressekonferenz vor dem Spiel Rede und Antwort.

Löw gab dabei Auskunft über das angeschlagene Trio Ilkay Gündogan, Antonion Rüdiger und Robin Gosens - und er scherzte über Jamal Musiala. Torhüter Neuer konnte sich eine Spitze in Richtung der Engländer, die 1996 bei der EM wegen eines von Andy Köpke gehaltenen Elfers von Gareth Southgate am DFB-Team gescheitert waren, nicht verkneifen. Die PK zum Nachlesen im Ticker:

+++ Löw über Umstellung bei möglichem Gosens-Ausfall +++

"Wir wechseln unsere Systematik nicht vollkommen. Unsere Taktik hat mit dem System nichts zu tun. Wir haben die Positionen doppelt besetzt oder auf der linken Seite sogar mit drei Mann. Marcel Halstenberg oder Christian Günter werden die Aufgaben dann so erfüllen müssen, wie wir das vorgeben und das können sie auch. Darauf sind sie drei Wochen lang vorbereitet worden", sagt Löw auf SPORT1-Nachfrage.

+++ Löw über Musiala +++

"Wenn Musiala morgen reinkommt und er macht nicht das entscheidende Tor, dann schicken wir ihn wieder zurück nach England (lacht). Ich habe schon ein bisschen geflachst mit ihm vorhin. Er freut sich, er hat hier schon noch einige Freunde. Er weiß, dass seine Entscheidung damals weittragend war, aber er hat es von Herzen gemacht. Er hat viele Spieler bei uns, die er aus München kennt. Er hat zwei, drei Wochen gebraucht. Bei den letzten Trainingseinheiten hat er sein Potenzial mehr gezeigt. Wenn er kommt, macht er ganz unberechenbare Dinge. Das ist schon eine Möglichkeit", sagt Löw auf SPORT1-Nachfrage.

+++ Löw über Kane und Erinnerungen an 1996 +++

"Ich habe das damals selbstverständlich am Fernseher verfolgt. Ich werde ständig daran erinnert. Mit Andy Köpke und Oliver Bierhoff habe ich zwei im Team, die da immer mal darauf zu sprechen kommen. Köpke hat einen Elfmeter gehalten, Bierhoff das Golden Goal erzielt. Ich glaube, dass morgen eine völlig andere Situation vorliegt. Die Engländer waren in der Vergangenheit nicht ganz so in der Weltspitze vertreten, seit 2018 hat sich das unter Gareth Southgate gewandelt. Harry Kane ist ein Spieler von Topniveau, er kann aus jeder Situation ein Tor erzielen. England hat vorne aber auch noch Sterling, Foden, Mount, Sancho, Rashford ... die gesamte Offensive ist sehr gefährlich."

+++ Löw über Gündogan, Rüdiger und Gosens +++

"Ilkay hat eine Kopfprellung. Heute war es zum ersten Mal besser. Gestern und vorgestern war es ihm bei hoher Belastung schwindelig. Da müssen wir morgen entscheiden. Die anderen beiden hatten ein bisschen Grippesymptome. Unser Arzt hat Blut abgenommen und Entzündungswerte festgestellt. Wir müssen abwarten, ob die drei Spieler auflaufen können. Das weiß ich heute nicht. Wenn nicht, werden wir andere Lösungen parat haben."

+++ Löw über mögliches Elfmeterschießen +++

"Logischerweise haben wir auch in der Zeit, in der wir zusammen sind, versucht, die eine oder andere Situation zu simulieren. Aber man kann das nicht eins-zu-eins übertragen. Im Training ist es etwas anderes als im Spiel. Ich glaube, beide Trainer wollen ein Elfmeterschießen grundsätzlich vermeiden. Man weiß, dass im Elfmeterschießen immer alles passieren kann. Die Nervenbelastung ist eine völlig andere. In dieser Situation die Ruhe zu behalten - darüber kann man vorher sprechen, aber der Weg zum Elfmeter ist dann auch lang."

+++ Löw über Schwächen beim Dribbling +++

"Natürlich muss das in der Ausbildung ein Schwerpunkt sein. Es ist auch wichtig, welche Schwerpunkte der jeweilige Trainer im Verein setzt. Wir sind eine Mannschaft, die sehr häufig von Kombinationen gelebt hat. Natürlich brauchst du auch Spieler, die dieses enge Gebilde auflösen. Aber wir hatten auch 2014 nie sehr viele Eins-gegen-Eins-Spieler. Wir mussten daher mehr Wert auf Kombinationen legen. Das Thema haben wir intern schon behandelt. Das ist in erster Linie auch Sache der Vereine. Es ist ganz wichtig, dass man früh mit diesen Dingen beginnt, nicht erst mit 14."

+++ Löw über Kniefall und Regenbogen-Binde +++

"Natürlich stehen wir für all diese Werte und wir finden es auch richtig innerhalb unserer Mannschaft, dass man sich für solche Werte stark macht. Die Mannschaft hat darüber diskutiert und hat uns mitgeteilt, dass sie den Kniefall machen. Das ist natürlich ein tolles Zeichen."

+++ Löw über Englands System +++

"Beides ist denkbar. Auch der englische Trainer macht sich Gedanken. Wir sind vorbereitet auf beides, aber für uns spielt es keine Rolle, in welchem System England kommt. Sie haben eine sehr gute Defensive und in der Offensive Tempo und Geschwindigkeit. Das ist entscheidender, wie wir damit umgehen und wie wir solche Dinge kontrollieren können. Das spielt am Ende keine Rolle. Dieses Spiel wird über andere Dinge entschieden."

+++ Löw über Personal +++

"Es wird sich tatsächlich erst morgen entscheiden. Ilkay Gündogan konnte nicht komplett trainieren. Rüdiger und Gosens haben beide leider einen kleinen Infekt. Beide fühlten sich etwas müde. Da muss man sehen, wie sich so ein Infekt entwickelt. Wir haben noch keine Entscheidung bei allen Dreien treffen können."

+++ Gut spielen oder lieber dreckig 1:0 gewinnen? +++

"Die Frage kann man ja so nicht stellen. Auch in der Gruppe ging es nicht darum, einen Schönheitspreis zu gewinnen. Jetzt ist es ein Alles-oder-Nichts-Spiel. So ein Spiel kann man nur gewinnen, wenn man eine gute Leistung bringt. Wir müssen alles in die Waagschale werfen, man muss konzentriert und cool bleiben. Neben mannschaftlichen Dingen können individuelle Sachen entscheidend sein. Man möchte als Trainer so ein Spiel gewinnen. Am Ende wollen wir eine Runde weiterkommen. Da spielt es keine Rolle, was alles auf dem Platz passiert ist."

+++ Löw über sein mögliches letztes Spiel +++

"Insgesamt habe ich heute zwei Sekunden daran gedacht. Unter diesem Aspekt sehe ich das Spiel nicht. Ich habe ganz viele andere Gedanken im Kopf. Zunächst einmal: große Freude. Für das ist man Trainer! Meine Konzentration gilt voll und ganz diesem Spiel und dann hoffen wir, dass wir als Sieger vom Platz gehen."

+++ Löw über Gnabry +++

"Ich habe ihn in den letzten zwei, drei Tagen im Training beobachtet. Er macht nicht den Eindruck, dass er an Selbstvertrauen eingebüßt hätte. Er weiß schon, dass ein Stürmer auch an Toren gemessen wird. Aber er ist sehr fleißig im Training, man muss ihn manchmal bremsen. Morgen werde ich noch mal mit einzelnen sprechen und die Spieler an ihre Stärken erinnern. Das ist wichtig, damit wir mit einem richtigen Selbstbewusstsein ins Spiel gehen."

+++ Löw über Turnier-Überraschung und Trends +++

"Es ist schwer, das abschließend zu beurteilen. In der Vorrunde waren Italien, Belgien und auch England sehr gut. Allerdings ist das nicht immer ein Maßstab für ein Turnier, das hat man beim Ausscheiden der Holländer gesehen. Es ist nicht völlig ungewöhnlich, dass es bei einigen Nationen am Anfang schwankende Leistungen gibt. Das Spiel insgesamt ist sehr schnell geworden, die Räume sind klein. Es ist ein unheimlicher Zeitdruck, auch ein Raumdruck vorhanden. Alle Mannschaften greifen möglichst kompakt an und verteidigen möglichst kompakt. Das Niveau in einigen Spielen war schon sehr hoch."

+++ Löw übernimmt +++

"Alle Spiele, die bei einem Turnier stattgefunden haben zwischen Deutschland und England - von denen spricht man noch danach. Die elektrisieren. Es ist ein Alles-oder-Nichts-Spiel. Ich spüre, dass unsere Spieler bis in die Haarspitzen motiviert sind. Wir haben uns eingehend mit den Engländern befasst und wir freuen uns auf einen großartigen Abend."

+++ Neuer über Englands Keeper +++

"Jordan Pickford ist ein sehr guter Torwart, der auch weite Bälle schlagen kann. Ich kann nur Positives über ihn berichten."

+++ Neuer über Goretzka und die Mannschaft +++

"Jeder wird versuchen, seine Bestleistung zu zeigen, wenn er auf dem Platz steht. Das hat man gesehen bei den Spielern, die reingekommen sind. Es gab immer einen neuen Impuls, den wir nutzen konnten. Jeder wird alles tun, dass wir möglichst erfolgreich das Spiel gestalten."

+++ Neuer über Zuschauer +++

"Es ist für uns alle schön, dass wir in Wembley spielen. Wir nehmen bei einer EM unter besonderen Bedingungen teil. Wir wissen auch, dass wir nicht mehr Unterstützung von den deutschen Fans haben können. Das akzeptieren wir so. Ich kenne das von den Auswärtsspielen bei der Bundesliga. Oliver Kahn hat das auch immer als Motivation für sich genutzt und das mache ich auch."

+++ Neuer über Eigentor-Flut +++

"Eine Erklärung dafür hat glaube ich niemand. Gerade bei scharf hereingeschlagenen Flanken ist es für den Verteidiger mit dem Gesicht zum Tor immer schwer, den Ball zu klären. Das hat man auch bei uns gegen Frankreich gesehen. Aber eine Erklärung für die Eigentore gibt es so pauschal jetzt nicht."

+++ Neuer über England +++

"Es ist schwer zu sagen, wie die Engländer über uns denken. Es beruht auf Respekt. Wir sind überzeugt davon, dass wir die Engländer schlagen können. Wir wissen auch, dass sie über einige Waffen verfügen. Wir müssen es so umsetzen, dass wir die Engländer schlagen."

+++ Neuer über Kane +++

"Wir haben auch ein paar Spieler, die beim Champions-League-Finale dabei gewesen sind. Man weiß, wie stark die Premier League ist. Harry Kane hat sich aufgeopfert, auch in der Gruppenphase. Es ist immer ein gefährliches Zeichen, wenn ein Stürmer auf ein Tor wartet. Er wird bis in die Haarspitzen motiviert sein. Er ist ein brandgefährlicher Spieler in der Box, wir wissen um seine Stärken."

+++ Neuer über Stärken und Schwächen +++

"England hat bisher sehr gut verteidigt. Wir haben mehr Gegentore bekommen. Aber sie haben nur zwei Tore erzielt. Es spricht für unsere Offensivstärke, dass wir viele Tore erzielt haben. Das spricht für unsere Variabilität und dafür, dass wir auch von der Bank nachlegen können. Es wird vielleicht auch eine Geduldprobe werden. Gerade auf die schnellen Spieler müssen wir aufpassen. Wir haben erfahrene und gute Leute in den eigenen Reihen, dass wir das gegen eine solch gute Mannschaft auch gut verteidigen können."

+++ Neuer über mögliches Elfmeterschießen +++

"Andy Köpke kennt sich hier in diesem Stadion mit Elfmeterschießen aus. Man beschäftigt sich mit den Schützen der gegnerischen Mannschaft. Es ist immer vieles möglich. Es gibt bei den Engländern viele Schützen, die schon überall hingeschossen haben. Die Vorbereitung ist für mich aber auch sehr wichtig."

+++ Neuer über "Take a Knee" +++

"Wir stehen natürlich auch für Toleranz und gegen jede Form der Diskriminierung. Wir werden uns solidarisch zeigen und das auch machen. Die Verbände stehen auch immer im Austausch. Man entscheidet sich dann dafür oder dagegen. Wir haben auch während des Turniers die Binde getragen, die für Toleranz und Vielfalt steht, damit solidarisieren sich auch die Engländer. Harry Kane wird morgen auch die Binde tragen. Das zeigt auch, dass sie für Toleranz und Vielfalt stehen, deswegen mussten wir da gar nicht lange darüber nachdenken."

+++ Neuer über Standard-Training +++

"Gerade bei Standardsituationen haben die Engländer ihre Stärken. Wir haben in der Defensive auch noch mal einiges besprochen. Es ist wichtig, dass wir gut stehen und auf der Höhe sind, was die Räume betrifft."

+++ Neuer legt los +++

"Wir freuen uns alle auf diesen Fußball-Klassiker. England gegen Deutschland in Wembley, in diesem geschichtsträchtigen Station, ist etwas ganz Besonderes. Wir freuen uns, dass es jetzt weitergeht. Auch wenn man schon etwas länger dabei ist, ist es etwas ganz Besonderes, bei so einem bedeutenden Spiel dabei zu sein."

+++ Diskussionen um Abschlusstraining in London +++

Der Knatsch um das von der UEFA zunächst untersagte, später aber unter Auflagen doch erlaubte Abschlusstraining der deutschen Mannschaft im Wembley-Stadion geht in die nächste Runde. Bundestrainer Joachim Löw hat der Darstellung des Dachverbandes widersprochen, wonach die Einheit vor dem EM-Achtelfinale gegen England auch in London möglich gewesen wäre.

"Grundsätzlich wäre es gut gewesen, dort zu trainieren, absolut", sagte Löw dem ZDF. Die UEFA habe dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) aber zunächst mitgeteilt, "wir können nicht dort trainieren, weil der Platz nicht in besonderem Zustand ist". Daraufhin habe er das Training für Montagmittag im Teamcamp in Herzogenaurach angesetzt.

"Sonntag spätabends kam dann die Nachricht, wir könnten doch (in Wembley trainieren), aber da wollten wir den Plan nicht mehr über den Haufen werfen", sagte Löw weiter. Stattdessen fand die letzte Einheit noch im Adi-Dassler-Stadion statt.

+++ Zwei Umstellungen im Vergleich zum Ungarn-Spiel? +++

Thomas Müller ist nach überstandenen Knieproblemen wieder fit und ein Kandidat für die Rückkehr in die Startaufstellung. Auch Leon Goretzka, gegen Ungarn Torschütze zum 2:2-Endstand, drängt in die erste Elf - zumal Ilkay Gündogan nur Teile des Abschlusstrainings am Montag in Herzogenaurach absolvierte.

Gündogan bestritt nur einen Teil des Abschlusstrainings in Herzogenaurach. Die Schädelprellung des England-Legionärs sei "nicht ganz so ohne", sagte Löw im ZDF.

Weitere Umstellungen beim Personal und der Taktik sind unwahrscheinlich - sofern die kränkelnden Antonio Rüdiger und Robin Gosens wie erwartet mitwirken können.

