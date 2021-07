Jetzt spricht der Publikumsliebling!

Als erster Nationalspieler redet Robin Gosens in der neuen Folge des SPORT1-Podcasts "Meine Bayern-Woche” (erscheint diesen Freitag) mit Chefreporter Florian Plettenberg über das EM-Aus.

Gosens: "Es tut immer noch saumäßig weh"

"Verdaut habe ich es noch nicht. Es tut immer noch saumäßig weh. Das wird auch noch ein paar Tage, wenn nicht sogar Wochen dauern, weil es unglaublich und unfassbar bitter ist, so im Achtelfinale auszuscheiden, obwohl man sich eigentlich viel mehr vorgenommen hat”, sagt Gosens.

Der 26 Jahre alte Linksverteidiger hat die EM jedenfalls genutzt und mächtig Eigenwerbung betrieben. Unter Joachim Löw hat sich Gosens im Nu zum Stammspieler entwickelt, gegen Portugal hat der DFB-Newcomer mit einem Tor und zwei Assists eine Weltklasse-Leistung abgeliefert und sich damit in die Herzen der deutschen Fans gespielt.

Über seine Portugal-Gala sagt Gosens: "Es war mein bisheriges Karrierehighlight. Ich durfte schon viele tolle Spiele machen, aber für Deutschland - gegen so einen starken Gegner, der kein Fallobst war - vor so einer geilen Kulisse, das war schon der perfekte Abend, der perfekte Tag. Mehr ging nicht. Das wird mir ewig in Erinnerung bleiben. Davon werde ich meinen Kindern und Enkelkindern erzählen."

In der deutschen Kabine mucksmäuschenstill

In Erinnerung wird für ihn auch bleiben, was sich nach der 0:2-Pleite gegen England in der deutschen Kabine zugetragen hat: "Auf jeden Fall war es mucksmäuschenstill. So eine Atmosphäre hatte ich in der Form auch noch nie. Keiner hat einen Ton gesagt, jeder war in seiner eigenen Gedankenwelt und hat sich wahrscheinlich die Frage gestellt, wie wir jetzt hier gerade ausscheiden können?”

Wie ging es ihm persönlich? "Ich habe nicht geheult, aber ich habe auf jeden Fall mit dem Tränen gekämpft. Für mich war das ein Riesenevent, für mich ist ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen, dass ich mein Land bei so einem großen Turnier vertreten durfte und ich selbst hätte mir natürlich auch für Joachim Löw einen schöneren Abschied gewünscht. Ich habe dem Mann alles zu verdanken. Er hat es mir ermöglicht, Nationalspieler zu werden.”

Warum Gosens an den EM-Titel geglaubt hat, welche bittere Wahrheit er ausspricht und mit welchen Worten sich Joachim Löw von der Mannschaft verabschiedet hat, erfahrt Ihr in der neuen Folge von "Meine Bayern-Woche". Die darf kein Bayern-Fan verpassen!