Die Niederlande haben sich zum Auftakt der EM-Qualifikation für das Prestigeduell gegen Deutschland am Sonntag in Amsterdam warm geschossen. (EM-Qualifikation: Niederlande - Deutschland, Sonntag ab 20.45 Uhr im LIVETICKER)

Oranje besiegte Weißrussland nach einem Blitzstart mit 4:0 (2:0) und übernahm in Gruppe C zunächst die Tabellenspitze.

Im De Kuip von Rotterdam traf Memphis Depay bereits nach 50 Sekunden für die Mannschaft von Ronald Koeman, die letztmals 2014 für ein großes Turnier qualifiziert war.

Georginio Wijnaldum vom FC Liverpool (21.) und erneut Lyon-Profi Depay (55./Foulelfmeter) erhöhten für den Gastgeber.

Wijnaldums Klubkollege Virgil van Dijk (86.) schraubte das Ergebnis weiter in die Höhe.

In einem weiteren Spiel der Gruppe C besiegte Nordirland in Belfast die Auswahl Estlands durch die Tore von Niall McGinn (56.) und Kapitän Steven Davis (75.) mit 2:0 (0:0).