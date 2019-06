Die deutsche Nationalmannschaft hat bei der EM-Qualifikation einen deutlichen Kantersieg gefeiert.

Vor heimischer Kulisse in Mainz siegte das Team von Ersatz-Bundestrainer Marcus Sorg mit 8:0 über Estland und holte damit seinen dritten Sieg im dritten Quali-Spiel. Zuvor hatte man gegen die Niederlande und Weißrussland gewonnen. (Spielplan und Ergebnisse der EM-Qualifikation)

Schon nach der ersten Halbzeit führte Deutschland mit 5:0. Den wilden Torreigen hatte Marco Reus eröffnet. In der Folge trafen Serge Gnabry, Leon Goretzka, Ilkay Gündogan per Strafstoß und erneut Reus per Traumfreistoß. (Tabellen der EM-Qualifikation)

In der zweiten Halbzeit schlug wieder Gnabry zu, ebenso traf der eingewechselte Timo Werner. Leroy Sané, dem zwei Treffer wegen Abseits aberkannt wurden, setzte den Schlusspunkt. (Das Spiel zum Nachlesen im TICKER)

In der Geschichte der deutschen EM-Qualifikationen ist es der zweithöchste Triumph, der je eingefahren wurde. Der höchste ist das 13:0 gegen San Marino 2006.