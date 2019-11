Am vorletzten Spieltag der EM-Qualifikationsgruppe C empfängt die DFB-Elf im Borussia-Park Weißrussland. (EM-Qualifikation: Deutschland - Weißrussland, ab 20.45 Uhr im LIVETICKER)

Dabei hat die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw die Möglichkeit sich vorzeitig für die EM zu qualifizieren.

Mit einem Sieg gegen Weißrussland wäre das DFB-Team sicher weiter, allerdings nur wenn Nordirland nicht gewinnt. Ein Remis würde sogar ausreichen, falls Nordirland verliert. (SERVICE: Spielplan der EM-Quali)

Aktuell steht die deutsche Nationalmannschaft punktgleich bei je 15 Zählern mit den Niederlanden auf Platz zwei. Nordirland folgt mit 12 Punkten auf dem dritten Platz. (SERVICE: Tabelle der EM-Quali)

Löw mit Kampfansage

"Über allem steht natürlich, dass wir uns für die Europameisterschaft im nächsten Jahr qualifizieren", sagte Bundestrainer Joachim Löw vor der Partie.

"Daher wollen wir gegen Belarus und Nordirland, die uns vor allem kämpferisch alles abverlangen werden, auch gewinnen", erklärte der 59-Jährige weiter.

Emre Can wird nicht mitwirken können. Der Mittelfeldspieler von Juventus Turin wurde für seine Rote Karte im EM-Qualifikationsspiel am 13. Oktober in Estland (3:0) für eine Partie gesperrt.

Verzichten muss Löw neben Niklas Süle und Leroy Sané auf Marcel Halstenberg, Thilo Kehrer und Kevin Trapp. Auch Julian Draxler und Antonio Rüdiger sind nach langen Blessuren noch nicht mit dabei.

DFB-Team mit neuem Trikot

Die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw wird gegen Weißrussland erstmals ihr neues Trikot tragen - und im Falle der Qualifikation auch bei der paneuropäischen EURO 2020.

Handgemalte Nadelstreifen-Optik kennzeichnet das neue Heimdress der deutschen Nationalmannschaft. Ausrüster adidas stellte es am Montag offiziell vor.

So können Sie die EM-Qualifikation LIVE verfolgen:

TV: RTL

Stream: TV Now

Liveticker: Sport1.de und SPORT1 App