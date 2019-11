Die Fußball-Nationalmannschaft der Niederlande muss zum Abschluss der EM-Qualifikation auf Kapitän Virgil van Dijk verzichten.

Wie der niederländische Verband mitteilte, reiste der Profi des FC Liverpool am Sonntag "aus privaten Gründen" umgehend aus dem Lager der Auswahl von Bondscoach Ronald Koeman ab. Damit fehlt der 28-Jährige im abschließenden Gruppenspiel gegen Estland in Amsterdam am Dienstag (20.45 Uhr).

Die Niederlande hatten sich am Samstagabend in Nordirland (0:0) in Gruppe C mit Tabellenführer Deutschland das Ticket für die EM im kommenden Jahr gesichert. Um sich am letzten Spieltag noch den Gruppensieg vor der DFB-Elf zu sichern, benötigt Oranje einen Sieg und zeitgleich einen Patzer der ebenfalls bereits qualifizierten deutschen Mannschaft gegen die Nordiren.