Die belgische Fußball-Nationalmannschaft hat sich in der EM-Qualifikation vorzeitig den Sieg in der Gruppe I gesichert.

Der WM-Dritte setzte sich mühelos mit 4:1 (3:0) in Russland durch, das ebenso wie die Roten Teufel bereits im vergangenen Monat das Ticket für die paneuropäische EM-Endrunde 2020 (12. Juni bis 12. Juli) gelöst hatte. (Spielplan der EM-Qualifikation)

Nachdem Thorgan Hazard von Borussia Dortmund (19.) die Gäste mit einem Traumtor in Führung geschossen hatte, machte dessen Bruder Eden von Real Madrid (33, 40.) für den Weltranglistenersten bereits vor der Pause in St. Petersburg alles klar. Torjäger Romelu Lukaku (72.) legte im zweiten Durchgang nach, ehe Georgi Dschikija (79.) der Ehrentreffer für den Gastgeber gelang. Russland tritt zum letzten Gruppenspiel am Dienstag in San Marino an, Belgien spielt zeitgleich zum Abschluss gegen Zypern. (Tabellen der EM-Qualifikation)

Anzeige

DAZN gratis testen und internationale Fußball-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Bereits zuvor hatte Schottland auf Zypern mit 2:1 (1:0) gewonnen. Die Schotten können aber noch in den Play-offs die EM-Teilnahme perfekt machen. Zudem verlor San Marino gegen Kasachstan 1:3 (0:3). (Service: Diese Teilnehmer der EM-Endrunde stehen bereits fest)

Jetzt aktuelle Fanartikel der internationalen Top-Klubs bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE