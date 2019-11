Der Wolfsburger Wout Weghorst ist erstmals nach langer Pause wieder für die niederländische Nationalmannschaft nominiert worden.

Der Stürmer steht im Aufgebot für die EM-Qualifikationsspiele in Nordirland (15. November) und gegen Estland (19. November). Oranje führt die Gruppe C vor Deutschland und Nordirland an und hat das EM-Ticket in der eigenen Hand. Weghorst hat bislang drei Länderspiele bestritten, das letzte im Juni 2018.

Trainer Ronald Koeman berief zudem erstmals die jungen Myron Boadu (18, Mittelstürmer) und Calvin Stengs (20, Rechtsaußen) vom AZ Alkmaar. Memphis Depay wurde nominiert, ist aber wegen Muskelproblemen fraglich.