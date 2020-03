Seit 10 Uhr glühen in der UEFA-Zentrale in Nyon (Schweiz) die Köpfe. In diesen Stunden hält die UEFA eine entscheidende Mammut-Video-Konferenz ab.

Wie SPORT1 jetzt aus Verbandskreisen erfuhr, schlug der Verband im ersten Teil der Krisen-Konferenz offiziell eine Verschiebung der EM vor - und zwar auf Sommer 2021!

Heißt: Die Klub-WM der FIFA, die erstmals 2021 ausgetragen werden soll, wird in den Sommer 2022 verlegt. Das geht, weil die WM 2022 in Katar im Winter stattfinden wird. Der Vorschlag, die EM im Herbst oder Winter dieses Jahres auszutragen, ist damit vom Tisch.

Nach SPORT1-Informationen ist der erste Teil der Mammut-Videokonferenz beendet. Die UEFA hat bis dato mit den Vorständen der Klubvereinigung ECA (Interessensgemeinschaft europäischer Klubs) um BVB-Boss Hans-Joachim Watzke als einem Vertreter und der Vereinigung der Europäischen Ligen diskutiert.

Ausgleichszahlungen als heißer Streitpunkt

Heißer Streitpunkt auch: Die Forderung einer Klärung möglicher Ausgleichszahlungen.

Wie The Athletic zuerst berichtete, soll die UEFA für die Verschiebung der EM umgerechnet rund 300 Millionen Euro von den Vereinen und Verbänden fordern. Das ist der Betrag, den die UEFA eine Turnier-Verschiebung angeblich kosten würde.

Aktuell spricht der Europa-Verband in einem zweiten Sitzungsabschnitt per Videokonferenz mit den 55 Mitgliedsverbänden. Von DFB-Seite sind Präsident Fritz Keller und Vize Rainer Koch, der Mitglied im UEFA-Exekutivkomitee ist, vertreten. Es geht vor allem auch um einen generellen Umgang mit Corona.

Verschiebung gäbe Ligen Luft

Im dritten und letzten Teil der Konferenz kommt das Exekutivkomitee der UEFA zusammen und wird eine verbindliche Entscheidung treffen - und sich für eine Verschiebung des Turniers in das nächste Jahr entscheiden.

Schon am Montag hatte DFL-Boss Christian Seifert gesagt: "Die Wahrscheinlichkeit, dass wir im Sommer eine perfekte EM spielen, hat vermutlich keine Zahl mehr vor dem Komma. Das ist jedem klar."

Eine Verschiebung der EM ins nächste Jahr gäbe den nationalen Ligen - so sich denn die gesundheitliche Lage verbessert - ein wenig mehr Luft.

Bis zum Nachmittag ist mit einer offiziellen Pressemitteilung der UEFA zu rechnen.