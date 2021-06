Vom 11. Juni bis zum 11. Juli 2021 findet in elf Städten in ganz Europa die paneuropäische Fußball-EM statt!

Die Fußball-EM 2021 (EM-Spielplan, Tabellen und Liveticker) verspricht spektakuläre Action und zahlreiche packende Matches. Deutschland trifft zum Auftakt am 15. Juni in der Gruppe F auf Weltmeister Frankreich. Am 19. Juni geht es für das DFB-Team dann gegen Europameister Portugal, ehe es zum Abschluss der Gruppenphase am 23. Juni gegen Ungarn spielt. Alle Vorrundenspiele der deutschen Nationalmannschaft finden "zu Hause" in der Münchner Allianz-Arena statt.

Damit Sie immer den genauen Zeitplan mit allen Spielen, Gruppen, und Terminen im Blick haben, bietet SPORT1 eine PDF-Datei mit dem gesamten Spielplan zum kostenlosen Download an.

Fußball-EM 2021: Der PDF-Spielplan zum Download

Hier können Sie sich den PDF-Spielplan der Fußball-EM 2021 herunterladen und im Anschluss ausdrucken.

Wer schafft es in die K.O.-Runde der diesjährigen Fußball-Europameisterschaft? Wie weit kommt das deutsche Team um Jogi Löw? 51 Partien stehen während der EM 2021 auf dem Programm.

Angefangen mit der Gruppenphase bis hin zum großen Finale in London - hier bekommen Sie einen schnellen Überblick!