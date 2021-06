Was war das denn, Toni Rüdiger?

Im ersten EM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Frankreich (JETZT im LIVETICKER) schlich sich der Verteidiger bei einer Spielunterbrechung kurz vor der Pause von hinten an Paul Pogba an, knabberte diesem leicht in den Rücken und fasste dem Frankreich-Star an die Brust.

Pogba schrie daraufhin kurz auf. Konsequenzen hatte die Szene trotz Pogbas Protesten beim Schiedsrichter keine, ZDF-Kommentator Béla Rethy sprach von einem "freundschaftlichen Anknabbern". Auf Twitter fühlten sich einige User an Luis Suárez erinnert, der in seiner Karriere bereits mehrfach mit Beiß-Attacken für Aufsehen gesorgt hatte.

Kramer und Mertesacker kritisieren Rüdiger

Gladbachs Christoph Kramer sagte in seiner Funktion als ZDF-Experte: "Gerade in Zeiten mit Videoassistent: Wir können froh sein, dass Pogba nur kurz schreit und nicht liegenbleibt. In der Zeitlupe sehen wir, dass das ein Beißen ist. Dann kann das ein ganz blödes Zeichen sein, das Rüdiger setzt."

Und Experten-Kollege Per Mertesacker meinte: "Ist das seine Vorstellung von eklig sein? Ich kann das absolut nicht nachvollziehen. Wir müssen vorsichtig sein. Wir müssen gute Zweikämpfe gewinnen, anstatt die Gegner anzuknabbern."

Deutschland ging nach dem Eigentor von Mats Hummels mit einem 0:1-Rückstand in die Kabine.

