Hitziger Achtelfinal-Kracher mit dem besseren Ende für Belgien!

Die "Roten Teufel" von Roberto Martínez haben alle Träume von Cristiano Ronaldo von der Titelverteidigung mit Portugal platzen lassen.

Die Belgier setzten sich in einer intensiven Partie mit 1:0 (1:0) gegen den Europameister von 2016 durch. Im Viertelfinale kommt es am Freitag in München (21 Uhr) gegen Italien zum nächsten Kracher. (Spielplan & Ergebnisse der EM 2021)

Hazard trifft sehenswert - Ronaldo verpasst alleinigen Rekord

BVB-Star Thorgan Hazard (42.) traf bei Temperaturen von rund 30 Grad in Sevilla auf Vorarbeit seines Klubkollegen Thomas Meunier für die Belgier. Der insgesamt enttäuschende Ronaldo verpasste dagegen sein 110. Länderspieltor und damit den alleinigen Weltrekord. Nach dem Abpfiff pfefferte er enttäuscht seine Kapitänsbinde auf den Rasen und ging mit leerem Blick in die Knie. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

"Ich denke, es war ein schönes Tor und wir gewinnen gegen den Europameister. Das ist sehr schön", sagte Matchwinner Hazard in der ARD. "In der zweiten Halbzeit war es sehr schwierig. Wir hatten nicht so oft den Ball und mussten viel laufen. Wir sind weiter und das ist gut für die Mannschaft."

Von einem "ersten Finale" hatte Portugals Nationaltrainer Fernando Santos vor dem Anstoß gesprochen. Die 11.504 Zuschauer im Olympiastadion, ein Großteil davon aus dem nahen Portugal, hofften zunächst allerdings vergeblich auf ein Spektakel. Vor allem von Ronaldo war zu Beginn nicht viel zu stehen, statt CR7 zog der ehemalige Bayern-Profi Renato Sanches die Fäden im Mittelfeld.

Belgien dominiert - Portugal setzt Nadelstiche

Sanches leitete auch die einzige Chance der ersten 20 Minuten ein. Der 23-Jährige schickte Diogo Jota mit einen Steilpass auf die Reise, der Liverpool-Profi verzog jedoch aus guter Position kläglich (6.). Die aktivere Mannschaft war zwar Belgien. Weil die Offensive um Routinier Romelu Lukaku und die Hazard-Brüder Eden und Thorgan aber keine Bindung zum Spiel fanden, kam keine echte Torgefahr auf.

Beiden Teams waren die Bedeutung der Partie und der Respekt vor dem Gegner deutlich anzusehen, der Spielaufbau war geprägt von Risiko-Minimierung und dem Verhindern von Kontern. Während Portugal bei einem scharf geschossenen Freistoß von Ronaldo (25.) aus 19 Metern zumindest ein wenig Gefahr ausstrahlte, enttäuschte Belgien völlig. Erst in der 37. Minute sorgte der Dortmunder Meunier für den ersten Torschuss.

Meuniers Schlenzer über die Latte wirkte aber wie ein Weckruf: Nur fünf Minuten später zog sein Klubkollege Hazard aus etwa 20 Metern einfach ab, sein Flatterball schlug fulminant ins lange Eck ein. Portugals Schlussmann Rui Patricio sah beim zweiten Turniertor des jüngeren Hazard-Bruders nicht gut aus.

De Bruyne angeschlagen ausgewechselt

Kurz nach der Pause musste der schon kurz vor der EM verletzte Kevin De Bruyne angeschlagen vom Feld, ohne seinen Trumpf verlor Belgien etwas den Spielfluss. Auch Felix Brych bekam nun immer mehr Arbeit. Der Schiedsrichter aus München beendete in einem schon dritten EM-Einsatz seine zunächst großzügige Linie zur rechten Zeit, um die Kontrolle über das nun immer hektischere Spiel zu behalten.

Portugal ging nun endlich mehr Risiko, was dem Spiel guttat. Ronaldo setzte Diogo Jota in Szene (58.), der in Rücklage aber verzog. Wenig später hatte auch der eingewechselten Joao Felix (61.) die Chance zum Ausgleich. Zudem traf der Dortmunder Raphael Guerreiro den Pfosten (83.). Belgien wirkte nach De Bruynes Aus angeschlagen, berappelte sich aber wieder und hatte so seinen Anteil an der spannenden Schlussphase.

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)