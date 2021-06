Auftakt nach Maß für Mitfavorit Belgien!

Die "Roten Teufel" haben mit einem souveränen 3:0 (2:0)-Sieg im ersten Gruppenspiel gegen Russland bei der EM 2021 ihre Titel-Ambitionen untermauert. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

BVB-Star Meunier schreibt EM-Geschichte - Lukaku denkt an Eriksen

Der überragende Lukaku (10./88.) und der eingewechselte Dortmunder Thomas Meunier (34.) sorgten mit ihren Toren vor 26.264 Zuschauern für einen letztlich ungefährdeten Sieg des Weltranglistenersten, der die Tabellenführung in der Gruppe B übernahm. Meunier schrieb sogar EM-Geschichte - als erster Joker-Torschütze in einer ersten Halbzeit.

Das Führungstor widmete Lukaku seinem Inter-Teamkollegen Christian Eriksen, der bei der 0:1-Niederlage Dänemarks gegen Finnland zusammengebrochen war. "Chris, bleib stark, ich liebe dich!", rief Lukaku hörbar in eine TV-Kamera am Spielfeldrand. Inzwischen ist Eriksen nach Angaben der dänischen Verantwortlichen stabil und wach.

"Es gab viele Tränen vor dem Spiel. Es war schwer, sich zu konzentrieren", sagte Lukaku anschließend, "er hat zwei kleine Kinder, die ihn brauchen."

Ihre vielleicht letzte Chance auf einen Titel geht Belgiens talentierteste Generation sehr offensiv an. "Wir haben alles, um zu gewinnen. Es ist ein guter Zeitpunkt, um Geschichte zu schreiben", hatte Torhüter Thibaut Courtois vor dem EM-Auftakt gesagt.

In Russland, wo sie vor drei Jahren nur knapp das WM-Finale verpasst hatten, mussten die Roten Teufel noch auf ihren Superstar Kevin De Bruyne verzichten. Der Offensivspieler, der sich im Champions-League-Finale mit Manchester City im Zweikampf mit Nationalspieler Antonio Rüdiger (FC Chelsea) einen Augenhöhlen- und Nasenbeinbruch zugezogen hatte, blieb ebenso im Teamcamp in Belgien wie der Dortmunder Axel Witsel. Beide bereiten sich individuell auf einen Einsatz im zweiten Gruppenspiel vor.

Lukaku bringt Belgien früh auf Kurs

Die Belgier - mit den Bundesligaprofis Thorgan Hazard (Borussia Dortmund) und Dedryck Boyata (Hertha BSC) in der Startelf - jubelten schon früh. Nach einem kapitalen Fehler von Andrej Semjonow, dem der Ball durch die Beine sprang, stand Lukaku völlig frei vor dem Tor. Dieses Geschenk nahm der 28-Jährige, dessen Abseitsstellung aufgehoben wurde, dankend an und erzielte sein 61. Länderspieltor. In der Schlussphase legte er Nummer 62 nach.

Die Russen, bei der WM im eigenen Land überraschend im Viertelfinale, luden nicht nur beim frühen Gegentor die Belgier durch Fehler zu Chancen ein. Auch die Großchance von Hazard zum 2:0 entsprang einem Abwehrpatzer, doch er scheiterte an Torhüter Anton Schunin (22.).

Beide Teams müssen früh wechseln

Bei einem Zweikampf prallten Timothy Castagne und Daler Kusjajew zusammen (25.), beide mussten mit Kopfverletzungen ausgewechselt werden. Der eingewechselte Meunier trug sich gleich in die Torschützenliste ein - nach einem weiteren Fehler der Russen: Keeper Schunin wehrte den Ball direkt vor die Füße des Dortmunders ab. (Spielplan & Ergebnisse der EM 2021)

Immer wenn die Belgier das Tempo anzogen, hatte die Mannschaft des ehemaligen Dresdner Bundesliga-Torhüters Stanislaw Tschertschessow Probleme. Doch auch als sie nach der Pause einen Gang zurückschalteten, verloren Lukaku und Co. nie die Kontrolle über das Spiel. In der Schlussphase durfte auch Eden Hazard aufs Feld, der erst bei der EM-Generalprobe gegen Kroatien nach 565 Tagen ohne Länderspiel für zehn Minuten sein Comeback gegeben hatte. ( Tabelle & Gruppen der EM 2021 )

