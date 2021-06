Deutschland ist raus, die Ära von Joachim Löw als Bundestrainer beendet.

Eine 0:2-Niederlage im Achtelfinale gegen England im Londoner Wembley-Stadion besiegelte nach über 15 Jahren das Ende von Löw als Bundestrainer. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Neuer über Löw: "Hatte ein trauriges Gefühl"

Manuel Neuer (DFB-Kapitän): "Das war eine riesige Chance für uns, gegen eine starke Mannschaft weiterzukommen. Diese Chance haben wir verpasst. Deshalb ist die Enttäuschung auch riesengroß."

... über das Spiel: "Wir haben versucht, spielerisch Lösungen zu finden. Mit den zweikampfstarken Innenverteidigern ist es nicht leicht. Wir haben versucht, mit diagonalen Bällen nach vorne zu kommen. Es ist uns nicht so gelungen, dass wir den Engländern auch Schmerzen bereiten konnten."

... über die vergebenen Chancen: "Das Spiel war auch auf der Kippe gewesen. Timo Werner hatte in der ersten Halbzeit eine klasse Chance. Wenn Thomas Müller das 1:1, dann dreht sich hier vielleicht auch einiges. Man hat schon gemerkt, dass die Zuschauer unruhig waren. Es war nicht so, dass sie uns an die Wand geschrieen haben und immer davon überzeugt waren, dass England weiterkommt."

... über Löw: "Nach dem Abpfiff habe ich schon Richtung Mittellinie und Richtung Trainerbank geschaut. Es war schon ein sehr trauriges Gefühl als ich Jogi gesehen habe. Er ist ein einfach klasse Mensch. Die Spieler haben ihm viel zu verdanken. Er hat eine klasse Ära geprägt. Dass es so zu Ende geht ist natürlich schade und traurig."

Löw: "Die Enttäuschung wiegt natürlich schwer"

Joachim Löw (Bundestrainer): "Zunächst muss man sagen, dass es eine große Enttäuschung ist für uns alle. Wir haben uns mehr erhofft. Der Glaube war absolut da. In solchen Spielen ist es entscheidend, dass man die wenigen Chancen, die man hat, auch konsequent nutzt. Wir hatten zwei Großchancen durch Timo Werner und Thomas Müller. Wir haben leider keine Tore gemacht und deswegen tut es uns leid, dass wir jetzt aus dem Turnier raus sind."

… über Großchancen: "Wir haben in den letzten vier Wochen hart und intensiv gearbeitet. Die Mannschaft hat wirklich auch gut mitgezogen. Wenn solche Dinge dann passieren, wie die Chance von Thomas Müller, dann muss man das auch mal akzeptieren. Normalerweise macht er daraus auf jeden Fall ein Tor. Heute hätten wir das gebraucht. Aber daher kann ich ihm ja keinen Vorwurf machen."

… über das EM-Aus: "Wir hätten uns natürlich auch etwas anderes erhofft. Deswegen tut es mir auch leid, dass die große Begeisterung, die zuhause auch vorhanden war, jetzt mit so einem Spiel dahin ist. So unmittelbar nach dem Spiel über alles zu reden, ist natürlich schwierig, weil die Enttäuschung natürlich schon überwiegt."

… über die Reaktion der Spieler: "Im Moment ist natürlich bei allen Spielern Totenstille. Die Enttäuschung wiegt natürlich schwer. Ich glaube, da muss jetzt die eine oder andere Stunde vergehen, bis man mal ein paar Worte sagt. Alle Spieler sind maßlos enttäuscht, wir auch."

… auf die Frage, ob er etwas bereut: "Fehler macht ja jeder. Fehler werden immer gemacht. Wenn ich zu einem Turnier gehe, kann ich natürlich am ersten Tag sagen, dass ich auch Fehler machen werde – wie alle anderen auch. Ein Trainer stellt ja immer nach bestem Wissen und Gewissen auf und nach dem, was er im Training sieht. Es gibt manchmal im Nachhinein Dinge, die man hätte anders machen können, aber das wäre jetzt in diesem Moment schwierig, das zu benennen."

… über die Zukunft der Mannschaft: "Ich glaube schon, dass sich einige Spieler noch entwickeln werden. Wir haben viele junge Spieler, die werden daraus lernen. Bei der Heim-EM 2024 werden vielleicht einige auf ihrem absoluten Topniveau sein, auch von ihrem Alter und ihrer Erfahrung her. Da kann man schon einiges erwarten."

… über Abschied von der Mannschaft: "Das wird heute oder morgen passieren. Wir gehen zusammen zurück ins Camp und natürlich verabschieden wir uns dort."

Kroos: "Insgesamt ist es sehr, sehr bitter"

Toni Kroos: "Das kann man sich ungefähr vorstellen, wie bitter es ist. Beide Mannschaften haben sich lange neutralisiert. Die Effektivität hat den Unterschied gemacht. Das 1:0 hat alles verändert. England hatte nicht viele Chancen."

... über das Gesamtfazit: "Wenn du im Achtelfinale rausgehst, ist es enttäuschend. Insgesamt ist es sehr, sehr bitter."

Kai Havertz: "Ein bitterer Abend für uns alle, für die Fans. Wenn du im Achtelfinale rausfliegst, ist es natürlich enttäuschend."

Bastian Schweinsteiger (ARD-Experte): "Das ist natürlich ein trauriger Moment für die ganze Mannschaft. Ich persönlich denke an Jogi Löw, das war sein letztes Länderspiel. Das war eine Wahnsinns-Ära angeführt. Es ist einfach traurig, dass es jetzt vorbei ist."

Harry Kane (Kapitän England): "Es war jede Menge Druck da. Ich habe vielleicht nicht so auffällig gespielt, aber wenn du nachher gewonnen hast und Wembley so zu sehen, ist es natürlich unglaublich, dabeigewesen zu sein. Die Jungs haben eine irrsinnige Mentalität gezeigt. Ich bin Stürmer, manchmal dauert es drei, manchmal fünf Tage. Wenn die Chancen kommen, musst du sie nutzen. Als Angreifer will ich dem Team helfen."

