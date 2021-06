Historisches Remis im Battle of Britain!

Im insgesamt 115. Duell trennen sich England und Schottland zum 25. Mal unentschieden. 0:0 stand es nach 90 Minuten. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Dabei überraschten vor allem die Schotten, die über die komplette Spielzeit immer wieder gefährlich vor das Tor von Jordan Pickford kamen. Vor allem in der 30. Minute musste Englands Nummer eins sein ganzes Können aufbieten, um einen Volleyschuss von Stephen O'Donnell zu entschärfen.

Der Rechtsverteidiger wurde mustergültig per Flanke von Kieran Tierney in Szene gesetzt. Bei seinem Schuss ins lange Eck fand er aber in Pickford seinen Meister.

Aber auch die Engländer hatten ihre Chancen. Die beste Möglichkeit in Hälfte eins vergab John Stones. Der Innenverteidiger war bei einem Eckball von Mason Mount zur Stelle, traf aber nur den Innenpfosten, von wo der Ball wieder ins Feld zurücksprang.

England kommt furios aus der Kabine

Auch zum Beginn des zweiten Durchgangs waren es wieder die Engländer die mit einer Doppelchance die Führung vergaben. Erst klärte Andrew Robertson ene scharfe Hereingabe von Raheem Sterling, den Abpraller nahm Mount direkt - aber Schottland hatte in David Marshall einen starken Rückhalt, der den Schuss entschärfte.

Für den großen Aufreger in Hälfte zwei sorgte allerdings Sterling in der 79. Minute. Im Laufduell mit Robertson ging der englische Stürmer zu Boden. Robertson hatte ihn leicht am Fuß berührt, Schiedsrichter Antonio Mateu Lahoz (Spanien) sah in dieser Situation allerdings keine elfmeterwürdige Aktion und entschied auf Weiterspielen.

In der Schlussphase schien England lieber den Ausgleich zu akzeptieren, als eine mögliche Blamage zu riskieren. Aber Schottland gelang auch kein Treffer mehr, womit es am Ende torlos auseinanderging.

Sancho erneut nicht im Einsatz

Kurios: Für Schottland endete damit eine kleine Erfolgsserie. An einem 18. Juni haben die Schotten bei einer Europameisterschaft bisher zweimal gewinnen können. Im dritten Spiel kam es zum ersten Mal zu keinem Sieg an diesem Datum.

Auffällig bei England: Jadon Sancho kam erneut nicht zum Einsatz. Zwar saß der BVB-Star zwar auf der Bank, musste aber die kompletten 90 Minuten zuschauen, wie sich die jüngste englische Mannschaft (25 Jahre, 31 Tage), die je bei einer EM oder WM aufgelaufen war, um den Sieg mühte.

Der Fakt, dass Sancho wieder nur zuschauen musste, ist insoweit interessant, da Englands Nationaltrainer Gareth Southgate nur zweimal auswechselte.

Mit nun vier Punkten liegen die Engländer damit punktgleich mit Tschechien auf Rang zwei in dr Gruppe. Für Schottland - nun mit einem Punkt auf der Habenseite - ist ein Aufstieg in die K.o.-Phase immer noch möglich. Ein Sieg gegen Kroatien im abschließenden Gruppenspiel ist aber Pflicht.

