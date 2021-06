Diesen Korb vergisst er nie!

Es ist noch gar nicht lange her, da hat Robin Gosens nach einem Pokalspiel mit Atalanta Bergamo gegen Juventus Turin versucht, das Trikot von Cristiano Ronaldo zu bekommen. Der Portugiese ließ den damals noch eher unbekannten Gosens vor zwei Jahren aber links liegen und sagte "No". (Die Einzelkritik der DFB-Stars gegen Portugal)

Gosens fühlte sich danach "winzig klein mit Hut", wie er in seinem Buch "Träumen lohnt sich" beschreibt. Für ihn war diese Szene eine große Motivation. Fortan tat er alles, um mit starken Leistungen auf sich aufmerksam zu machen. Es klappte. Und spätestens seit Samstagabend kennt ihn ganz Fußball-Deutschland! (Ergebnisse und Spielplan der EM)

Anzeige

Der 26 Jahre alte Gosens hat beim 4:2-Sieg im zweiten EM-Gruppenleistung gegen Portugal eine Weltklasse-Leistung gezeigt: Ein Traumtor aberkannt, ein Tor geköpft, zwei Assists, Spieler des Spiels, SPORT1-Note 1 - Gigant Gosens! (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Gosens: "Sieg bedeutet mir alles"

"Der Sieg bedeutet mir alles, das ist gigantisch und nicht in Worte zu fassen, wenn man auf meine Karriere blickt und auf den Weg, den ich gegangen bin. Es war ein Abend, den ich niemals vergessen werde", sagte Gosens nach dem Abpfiff.

EM Doppelpass mit Steffen Freund: Alles zum deutschen Spektakel gegen Portugal - Sonntag 11 Uhr LIVE im TV und im Stream auf SPORT1

Ronaldo wird dieses Spiel auch nicht vergessen. Für ihn war es bereits die fünfte Pleite im fünften Aufeinandertreffen mit Deutschland. Dass ausgerechnet Gosens, der deutsche Linksaußen, zum Star des Abends avancierte, hatte Ronaldo sicher nicht eingeplant.

Gosens ist der neue Deutschland-Held!

Man nimmt ihm ab, dass er sich im Dress der deutschen Nationalmannschaft zerreißt. Er rennt, grätscht, schreit, feuert die Fans an und war gegen den Europameister an nahezu jeder gefährlichen Szene in der Offensive beteiligt.

Auch ein Grund: Das System der Dreierkette, in welchem er die linke Seite beackert, kennt er aus dem Effeff. In Bergamo hat er sich so in das Notizbuch von Joachim Löw gespielt. "Vor zwei Jahren haben wir ihn schon beobachtet. Er hat sich bei uns schnell behauptet und gut Fuß gefasst", erklärte der Bundestrainer. (Die Taktik-Analyse zum DFB-Spektakel gegen Portugal)

Verzichten kann und will er auf den erst neunmaligen Nationalspieler nicht. Gosens ist nicht nur ein Leistungsträger, er ist mit seiner erfrischenden Art in Windeseile zu einem anerkannten Spieler im Kader geworden. "Als Typ schätzen wir ihn sehr", sagt Löw.

Gosens erhält Standing Ovations

"Er ist sehr offen, sehr aktiv in der Kommunikation und hat einen sehr guten Draht zu allen Spielern. Er ist klar im Kopf und sehr geradlinig. Er ist, wie er spielt: Immer klare Kante zeigen und alles in die Waagschale werfen. Er spielt mit unbändigem Einsatz und kämpft für Dinge, die ihm wichtig sind." (Tabellen der EM)

Gosens erklärte: "Ich bin ein Spieler, der sehr emotional ist und den einen oder anderen mitreißen kann. Ich versuche, mich einzubringen und durch meine Art und Emotionalität zu begeistern und die Leute mitzunehmen. Das klappt ganz gut."

Und wie! Bei seiner Auswechslung in der 62. Minute erhielt er Standing Ovations von den Zuschauern, es hallten Gosens-Sprechchöre durch die Münchner Arena, Leon Goretzka drückte ihn vor Freude. Nahezu alle Reservespieler nahmen ihn in den Arm.

"Ein Traum ist in Erfüllung gegangen"

Über seine Gefühle danach sagte er: "Mir ist mehr als nur einer abgegangen. Damit ist ein Traum für mich in Erfüllung gegangen. Eine EM zu spielen ist das eine, aber eine Hütte zu machen in so einem wichtigen Spiel, das ist next level. Magisch!"

Wie Gosens tickt, zeigte dann vor allem eine Szene nach Abpfiff. Sein Trikot warf er in die Menge zu den Deutschland-Fans. An einen Trikot-Tausch mit Ronaldo dachte er in diesem Moment nicht.

Nach SPORT1-Informationen hat er sich darum auch in den Katakomben nicht mehr bemüht. Für ihn stand der Sieg im Vordergrund - und die Freude der Fans.

Übrigens: Ronaldos Trikot sicherte sich stattdessen sein früherer Mitspieler Toni Kroos.

Alles zur Fußball-EM 2021 bei SPORT1: