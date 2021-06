Auf dem Feld hatte der in der 74. Minute eingewechselte Leroy Sané mit einem zu hoch angesetzten Freistoß kurz vor Schluss seine auffälligste Szene.

Doch die 0:1-Niederlage im ersten EM-Gruppenspiel gegen Frankreich konnte auch der Flügelstürmer des FC Bayern nicht mehr abwenden. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

"Wir wissen, wie gut er ist und wie gut er uns tun kann. Er selbst weiß es auch. Manchmal ist es aber nicht so leicht, in so ein Spiel reinzukommen und den Unterschied zu machen", erklärte Ilkay Gündogan auf der Pressekonferenz nach der Partie.

Sané verliert Startelf-Duell gegen Havertz

Der erhoffte Befreiungsschlag für Sané, der im Startelf-Duell mit Kai Havertz den Kürzeren gezogen hatte, blieb damit aus. Entsprechend tief saß der Frust bei den DFB-Stars nach dem Fehlstart. (Die Stimmen zum Spiel)

Während sich Eigentorschütze Mats Hummels mit einigen Teamkollegen nach dem Abpfiff bei einer Ehrenrunde aufmunternden Applaus von den 14.500 Zuschauern in der Münchner Arena abholten, schlich auch Sané mit hängendem Kopf über den Rasen, stützte zeitweise seine Hände auf die Knie. (Die SPORT1-Einzelkritik)

Dennoch fand er einige Minuten später sein Lächeln wieder.

Sané sucht Gespräch mit Zuschauern

Als er das Spielfeld verließ, stieg er über die Werbebande und grüßte offenbar einige Bekannte. Die TV-Kameras fingen ein, wie sich Sané zunächst mit der Hand vor dem Mund unterhielt und dabei auch lächelte.

Leroy Sané fand nach der Auftaktpleite sein Lächeln wieder © Screenshot ZDF

Einigen Fans stieß diese Reaktion sauer auf. Auf Twitter kritisierten User Sanés Lachen. "Geile Einstellung", war etwa in einem Kommentar zu lesen. Ein anderer meinte: "Sané […] scherzt mit Freunden auf der Tribüne und lacht, anstatt sich über die Niederlage zu ärgern."

Pogba posiert für Selfies mit Fans

Aus einem weiteren Grund ist die Szene durchaus etwas heikel, schließlich befinden sich die DFB-Stars aufgrund des strengen Hygienekonzepts wegen der Corona-Pandemie in einer Art Bubble. Das Camp in Herzogenaurach ist abgeschottet, Kontakt zu Außenstehenden und zu Fans eigentlich nicht möglich. Immerhin trug Sanés Gesprächspartner einen Mund-Nasen-Schutz.

Frankreichs Paul Pogba sorgte nach dem Abpfiff in diesem Zusammenhang allerdings ebenfalls für Aufsehen, als er ausgelassen mit französischen Fans für Selfies posierte.

