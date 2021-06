Das Hin und Her wegen Marko Arnautovic hat endgültig ein Ende: Die UEFA hat den österreichischen Stürmer für seine Beleidigungen gegen Nordmazedoniens Ezgjan Alioski bestraft. "Beleidigung eines anderen Spielers" lautet der Tatbestand, wie der kontinentale Verband mitteilte.

Arnautovic steht dem ÖFB-Team ein Spiel nicht zur Verfügung. Zuvor war Arnautovic bereits als "gesperrt" in der offiziellen Kaderliste der UEFA geführt worden.

Damit verpasst er nur das zweite Gruppenspiel der Österreicher am Donnerstag gegen die Niederlande.

Alioski Opfer von Beleidigungen

Nach der 1:3-Niederlage gegen Österreich am Sonntag hatte Nordmazedonien Beschwerde bei der UEFA eingelegt und eine klare Strafe gegen den 32-Jährigen gefordert.

Arnautovic hatte nach seinem Tor zum Endstand die Kontrolle verloren und gegen Alioski eine wüste Schimpftirade losgelassen. Allein David Alaba konnte den Stürmer stoppen, indem er ihm die Wangen zudrückte.

Was genau Arnautovic sagte, ist noch nicht geklärt. Vermutungen werden derweil aus Serbien, dem Herkunftsland des Ex-Bremers, angestellt. So soll er laut der Zeitung Informer Richtung Alioski gerufen haben: "Ich f***e deine Mutter" - gefolgt von einer Beleidigungsserie gegen Albaner.

Alioski stammt ursprünglich aus Albanien, das mit Serbien schon seit Jahrzehnten im politischen Konflikt steht.

Nordmazedonien forderte harte Strafe

"Wir verurteilen den nationalistischen Ausbruch von Arnautovic gegen Ezgjan Alioski auf Schärfste", heißt es in der nordmazedonischen Erklärung. "Wir haben ein offizielles Schreiben an die UEFA übermittelt, in dem wir die härteste Strafe für Arnautovic fordern."

Man werde "immer aufstehen und die Interessen und Würde der mazedonischen Nationalspieler verteidigen, wo immer sie spielen."

Zunächst hatte es danach ausgesehen, dass Arnautovic ungestraft davonkommt. Nachdem die UEFA am Montag noch mitgeteilt hatte, in dem Fall nicht tätig werden zu wollen, entschieden sich die Verantwortlichen einen Tag später um.

Wie der Verband am Dienstag mitteilte, wurde ein "Ethik- und Disziplinarinspektor" ernannt, der die Vorfälle unter die Lupe nehmen sollte.

Arnautovic hatte sich bereits am Montag für seine verbale Entgleisung entschuldigt - und versichert, dass er kein Rassist sei.

Arnautovic: "Ich bin kein Rassist"

"Ich bin kein Rassist und werde niemals einer sein", schrieb der Stürmer des chinesischen Klubs Shanghai SIPG in einer Instagram-Story. "Es war ein Wortgefecht in den Emotionen, von der einen wie von der anderen Seite. Meine Freunde, die zu meiner Familie herangewachsen sind, sind von überall auf der Welt."

Und weiter: "Ich habe mich gefreut, natürlich sind da Worte gefallen, die auch mir wehgetan haben. Es war einfach ein emotionales Gefecht. An alle Leute, die sich angesprochen gefühlt haben: Es tut mir leid, es tut mir leid. Lass uns das alles vergessen, es gehört nicht zum Fußball."

