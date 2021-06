Personalalarm beim DFB-Team!

Bundestrainer Joachim Löw bangt vor dem Achtelfinale gegen England am Dienstagabend in Wembley (EM 2021, Achtelfinale: England - Deutschland am Dienstag ab 18 Uhr im LIVETICKER) um drei Stammspieler: Antonio Rüdiger, Ilkay Gündogan und Robin Gosens drohen auszufallen. (Ergebnisse und Spielplan der EM)

Rüdiger fehlte bereits am Samstag bei einer Autogrammstunde mit ausgewählten Fans, weil er laut Verbandsangaben an einer leichten Erkältung gelitten hat. Gosens hat es nun ebenfalls erwischt, er fühlt sich entkräftet.

Gosens und Rüdiger mit Grippesymptomen

"Beide haben einen kleinen Infekt und fühlten sich etwas müde", erklärte Löw. Er hofft nun darauf, dass sich die beiden über Nacht regenerieren und sich am Dienstag spielfit melden: "Wir werden es in der Früh entscheiden."

Als ein englischer Kollege nochmal nachfasste, ging Löw noch mehr ins Detail: "Beide hatten gestern und heute leichte Grippesymptome. Sie haben sich nicht ganz energiegeladen gefühlt."

Bei einer Blutentnahme wurden Entzündungswerte festgestellt. Beide haben allerdings beim Abschlusstraining am Dienstagvormittag in Herzogenaurach mitgewirkt.

Süle könnte Rüdiger ersetzen

Sollte Rüdiger ausfallen, dürfte ihn Niklas Süle ersetzen. Für Gosens stünden Marcel Halstenberg und Christian Günter bereit: "Sie sind Spieler, die diese Aufgabe so erfüllen müssen, wie wir das vorgeben. Das können sie und darauf sind sie jetzt drei Wochen vorbereitet worden."

SPORT1 fragte den Bundestrainer: Würde ein Gosens-Ausfall zu einem neuen System führen? Seine Antwort: "Wir wechseln unsere Systematik nicht vollkommen oder unsere Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen."

Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird es bei Gündogan nicht für die Startelf reichen. "Er hat eine Kopfprellung", so Löw. Zugezogen hat er sich diese im dritten Gruppenspiel gegen Ungarn (2:2). "Ihm war gestern und vorgestern schwindelig bei hoher Belastung", verriet Löw am Dienstagabend: "Heute war es zum ersten Mal besser und über 30 Minuten gut."

Gündogan machte im Abschlusstraining in Herzogenaurach sogar leichte Kopfbälle. Für den ManCity-Star steht Leon Goretzka in den Startlöchern.

Kein Platz in der Startelf für Musiala?

Jamal Musiala wird offenbar nicht in der Startelf stehen: "Wenn er reinkommt und nicht das entscheidende Tor schießt, dann schicken wir ihn wieder nach England", witzelte Löw: "In den letzten Tagen hat er wirklich sein Potential mehr gezeigt. Gegen Ungarn kam er rein und war sehr gut. Wenn er reinkommt, macht er unberechenbare Dinge."

Schlusswort: "Wenn diese drei Spieler nicht auflaufen können, werden wir andere Lösungen parat haben." (Alles Wichtige zur EM 2021)

Löw hat sich im Abschlusstraining übrigens geheimnisvoll wie noch nie bei dieser EM gegeben, weil er nach SPORT1-Informationen erstmals auf ein Elf gegen Elf verzichtet hat. Die Spieler waren von dieser Maßnahme überrascht. Am Dienstag will er mit seinen Stars finale Einzelgespräche führen.

Die mögliche Aufstellung des DFB-Teams gegen England: Neuer – Ginter, Hummels, Rüdiger (Süle) – Kimmich, Kroos, Goretzka, Gosens (Halstenberg) – Müller, Gnabry, Havertz.

