Die Niederlande haben auch in ihrem dritten EM-Spiel einen Sieg gefeiert.

Gegen Nordmazedonien gewann das Team von Trainer Frank de Boer mit 3:0 und schloss die Gruppe C mit neun von neun Punkten ab. (Tabellen der EM)

EM-Tippkönig gesucht! Jetzt zum SPORT1 Tippspiel anmelden

Anzeige

Star der Partie war Memphis Depay, der das erste Tor selbst erzielte (24.) und die beiden weiteren durch Georginio Wijnaldum (52./58.) vorbereitete. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Emotional war indes der Moment der Auswechslung von Goran Pandev in der 69. Minute. Der 37-Jährige hatte sein letztes Spiel für die Nordmazedonier bestritten. Möglich ist ein komplettes Karriereende, da auch sein Vertrag beim FC Genua ausläuft. (Ergebnisse und Spielplan der EM)

Nordmazedonein beendet die EM auf Rang vier. Das Ausscheiden war schon vor der Partie klar gewesen.

Oranje indes hatte den Gruppensieg schon vor der Partie sicher gehabt, im Achtelfinale geht es nun am Sonntag in Budapest gegen einen Gruppendritten - der theoretisch auch Deutschland heißen könnte.

"Wir nehmen das Spiel todernst", hatte de Boer vor Spielbeginn gesagt.

Die Partie um die goldene Ananas - oder um "den Bart des Kaisers", so die niederländische Redewendung - lief dann auch von Beginn an in eine Richtung: Die Hausherren dominierten im untypischen und in den Niederlanden weiter umstrittenen 5-3-2 das Geschehen, die laufstarken Gäste lauerten auf Konter.

Niederlande zunächst ideenlos

Mehr Spielfreude strahlte das Oranje-Team aus, bis zum Strafraum kombinierte die Elftal teils nach Belieben - und blieb dann doch ideenlos. Gefährlicher war da zunächst der EM-Neuling mit seinen Nadelstichen.

Hier können Sie sich den PDF-Spielplan der Fußball-EM 2021 herunterladen und im Anschluss ausdrucken

Ein Treffer von Ivan Trickovski fand wegen Abseits keine Anerkennung (9.), später traf Aleksandar Trajkovski den Pfosten (22.).

Kurz darauf ging aber der Favorit in Führung. Nordmazedoniens Star Goran Pandev verlor in seinem 122. und gleichzeitig letzten Länderspiel in einem harten Zweikampf den Ball, und nach einer schnellen Kombination traf Depay aus elf Metern mit links ins Tor.

Schon gegen die Ukraine (3:2) hatte der zuletzt für Lyon stürmende Depay das wichtige 1:0 erzielt.

Kurz nach der Pause markierte auch Wijnaldum sein zweites EM-Tor - wieder nach einem Ballverlust von Pandev. Wenig später staubte der künftige PSG-Profi Wijnaldum gar zum 3:0 ab, damit war die Begegnung entschieden.

Die Fans in der Arena ließen nun die Welle kreisen und feierten wenig später Wolfsburgs Torjäger Wout Weghorst, der Sekunden nach seiner Einwechslung die Latte traf (67.).

Alles zur Fußball-EM 2021 bei SPORT1: