Endlich wieder Tausende Zuschauer im Stadion!

Nachdem die Tribünen der Arenen bei Fußballspielen während der Corona-Pandemie über ein Jahr lang größtenteils verwaist waren, kehren die Fans bei der Europameisterschaft 2021 zurück.

Auch in München sind bei den drei Gruppenspielen der deutschen Mannschaft und in einem Viertelfinale jeweils bis zu 14.500 Personen in der Allianz Arena - die während des Turniers nicht so heißt - zugelassen.

Anzeige

EM-Tippkönig gesucht! Jetzt zum SPORT1 Tippspiel anmelden

Doch die Freude über den Stadionbesuch dürfte angesichts der strengen Corona-Regeln bei so manchem Fan schrumpfen. Auf folgende Einschränkungen müssen sich die Arenabesucher einstellen.

Alkoholverbot und kein Essenskauf in der Halbzeit

1. 3G-Regel: Wie bei einigen anderen Aktivitäten auch müssen Zuschauer entweder geimpft, genesen oder getestet sein. Ein negativer PCR-Test ist nicht nötig, jedoch muss ein Antigen-Test am Spieltag in einem zugelassenen Münchner Testzentrum absolviert werden. Die Bestätigung des Ergebnisses auf Papier wird nicht akzeptiert, es muss via Luca- oder Corona-Warn-App hochgeladen werden.

2. Verpflegung: Die von der bayrischen Staatsregierung ausgearbeiteten Einschränkungen schreiben ein striktes Alkoholverbot vor. Und das, obwohl beispielsweise in Münchner Biergärten und auf größeren Plätzen in der Innenstadt wieder Bier konsumiert werden darf. "Es gilt der Leitspruch 'Safety first' - und im Stadion wird es ziemlich sicher sein", erklärte der bayrische Ministerpräsident Markus Söder am Montag. Darüber hinaus sollen die Fans tunlichst vermeiden, sich in der Halbzeitpause etwas zu essen holen. Dies gibt die UEFA vor. Lediglich der Gang zur Toilette bleibt erlaubt.

3. Maskenpflicht: Nicht nur beim Betreten und Verlassen des Stadions oder beim Bewegen von A nach B muss eine FFP2-Maske getragen werden. Auch während des gesamten Spiels beim Sitzen auf der Tribüne muss der Mund-Nase-Schutz aufgesetzt werden. Andere Arten von Masken als FFP2 sind nicht zugelassen, der Mindestabstand von 1,5 Metern muss stets eingehalten werden.

Hier können Sie sich den PDF-Spielplan der Fußball-EM 2021 herunterladen und im Anschluss ausdrucken

Umarmen untersagt, parken teuer und umständlich

4. Torjubel: Umarmungen, Abklatschen, Händeschütteln oder ähnlicher Körperkontakt sollen vermieden werden. Außerdem sind Personen dazu angehalten, sich regelmäßig die Hände zu desinfizieren oder zu waschen.

5. Einlass: Um Warteschlangen und Zusammenkünfte von vielen Menschen zu verhindern, werden die Fans dazu aufgefordert, in bestimmten Slots von 30 Minuten ins Stadion zu kommen. Die Ankunftszeit sei auf den Tickets vermerkt, so müssen manche Zuschauer bereits mehrere Stunden vor Anpfiff anreisen.

6. Parken: Die Regeln bei der Anreise mit dem Auto setzen noch einen drauf. Ein Parkschein, der im Vorfeld gebucht werden muss, kostet laut der Bild 20 Euro. Diesen könne man sich entweder per Expressversand für 13,50 Euro zuschicken lassen oder per Voucher-Gebühr von 3,50 Euro am Stadion abholen - Letzteres müsse allerdings am Tag vorher oder bis zu sechs Stunden vor Spielbeginn geschehen. Das ist kaum eine Alternative für Fans mit längerem Anfahrtsweg.

Dass die Regeln so streng sind, liegt vermutlich mit daran, dass die Zulassung von Fans bei der EM eine Art Testlauf für die Rückkehr der Zuschauer auch in der kommenden Bundesliga-Saison darstellt. Dahingehend darf nichts schiefgehen, Corona-Ansteckungen im Stadion wären diesbezüglich Gift.

"Ich bitte darum, Rücksicht zu nehmen, damit wir im Nachgang keinen weiteren Sprung haben werden", sagte Oberbürgermeister Dieter Reiter am Montag.

Alles zur Fußball-EM 2021 bei SPORT1: