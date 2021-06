Tragisches EM-Aus für Superstar Robert Lewandowski vom FC Bayern und seine Polen! (Der Spielverlauf zum Nachlesen im TICKER)

Gegen den Gruppenersten Schweden verlor das Team des 32 Jahre alten Weltfußballers mit 2:3 (0:1) und belegt in Gruppe E nach einer völlig enttäuschenden EM-Gruppenphase mit nur einem Punkt den letzten Platz. (Tabelle & Gruppen der EM 2021)

Der Leipziger Emil Forsberg hatte Schweden schon nach 81 Sekunden und dem damit zweitschnellsten Treffer bei EM-Endrundenschon in Führung gebracht und nach der Pause sogar auf 2:0 erhöht (59.) - Bayern-Knipser Lewandowski hielt die Hoffnung seiner Polen mit dem Tor im direkten Gegenzug (61.) aber am Leben. (Spielplan & Ergebnisse der EM 2021)

Anzeige

Im folgenden Sturmlauf verzweifelte Polen lange an Schwedens Abwehrbollwerk, bevor in der 85. Minute wieder Lewandowski netzte. Doch Schweden schlug in der 4. Minute der Nachspielzeit noch durch Victor Claesson zu und zerstörte alle Träume von Lewandowski und Co.

SNICKERS® Fan Talks Live: Deutschland - Ungarn, u.a. mit Weltmeister Roman Weidenfeller ab 20.45 Uhr im LIVESTREAM

Schweden Erster vor Spanien, Polen raus

Die Schweden waren durch die Ergebnisse an den Tagen zuvor bereits auf der Couch in die Runde der letzten 16 Mannschaft eingezogen - und sicherten sich durch den zweiten Turniersieg auch noch Platz eins in der Gruppe. Im Achtelfinale geht es für die Skandinavier am Dienstag (18 Uhr) in Glasgow gegen einen der besten Gruppendritten.

Spanien zog durch seine 5:0-Gala im Parallelspiel gegen die Slowakei Gruppenzweiter ins Achtelfinale ein und trifft dort auf Vize-Weltmeister Kroatien. Die Slowaken sind als Gruppendritter mit nur drei Punkten und einer Tordifferenz von -5 raus.

EM-Tippkönig gesucht! Jetzt zum SPORT1 Tippspiel anmelden

Zweimal Latte! Lewandowski verzweifelt

Lewandowski war in St. Petersburg trotz seiner Tore der tragische Held.

Der Stürmerstar des FC Bayern, der in der Bundesliga mit 41 Saisontoren den ewigen Rekord von Gerd Müller geknackt hatte, verzweifelte in der ersten Halbzeit vor dem Kasten.

In der 17. Minute köpfte der 32-Jährige den Ball nach einer Ecke erst per Aufsetzer an die Latte - und auch den Abpraller setzte die Tormaschine wieder per Kopf an den Querbalken!

Forsberg schockt Lewandowski und Polen früh

Die Hoffnungen hatten natürlich schon vor dem Anpfiff auf Lewandowski geruht, schließlich war auch er es, der den Polen gegen Spanien (1:1) mit seinem Treffer den überlebenswichtigen Punkt gerettet hatte. Die Bedeutung der Partie war ohnehin bereits klar: "Man spielt um sein Leben", sagte der polnische Torhüter Wojciech Szczesny.

Doch alle Pläne der Mannschaft von Trainer Paulo Sousa wurden bereits früh über den Haufen geworfen. Gleich mit der ersten Offensivaktion erwischte Forsberg Lewandowski und Co. mit einem Flachschuss ins Eck eiskalt - die Rückkehr von Grzegorz Krychowiak nach Gelb-Rot-Sperre änderte nichts am orientierungslosen Start der polnischen Defensive.

Dass die Polen zwingend einen Sieg zum Weiterkommen benötigten, war in der Anfangsphase kaum zu bemerken. Lewandowski hing in der Luft, bekam kaum Unterstützung von seinen Mitspielern und musste mitansehen, wie die polnische Abwehr mehrmals in die Bredouille geriet.

Die schwedische Elf von Trainer Janne Andersson beschränkte sich auf das Nötigste, hatte aber auch mit den meist harmlosen Flanken des Gegners aus dem Halbfeld keine Probleme. Bis auf Lewandowskis Doppelchance und einen Distanzschuss von Piotr Zielinski (45.+1) blieben die Polen vollkommen ungefährlich.

Polen dreht nach der Pause auf

Erst nach der Pause wurden die Polen mutiger, setzten durch Zielinski (47.) und Krychowiak (52.) Warnschüsse ab, scheiterten aber jeweils am starken schwedischen Schlussmann Robin Olsen.

Doch die offensivere Ausrichtung bescherte der schnellen Offensive um Forsberg und den Ex-Dortmunder Alexander Isak ein ums andere Mals große Räume zum Kontern.

Einen dieser schnellen Gegenangriffe vollendete erneut Forsberg. Doch die Polen steckten nicht auf und gaben die schnelle Antwort, als Lewandowski den Ball traumhaft ins lange Eck schlenzte.

Als dem Stürmerstar sogar der Ausgleich gelang, wurde es in den letzten Minuten dramatisch - doch das für Polen erlösende dritte Tor wollte nicht fallen.

------

Mit SID (Sport-Informations-Dienst)

Alles zur Fußball-EM 2021 bei SPORT1:

Alle News & Infos zur EM 2021

Spielplan & Ergebnisse der EM 2021

EM-Liveticker

Tabelle & Gruppen der EM 2021

Alle Teams der EM 2021

Die Statistiken der EM 2021