Dänemark hat den Traum von einer Neuauflage von Danish Dynamite befeuert.

Das Team von Kasper Hjulmand fertigte im Achtelfinale der EM 2021 Wales mit 4:0 (1:0) ab und steht erstmals seit dem sensationellen Titelgewinn bei der EM 1992 im Viertelfinale. Dort wartet in Baku am Samstag (18 Uhr) der Sieger der Partie Niederlande gegen Tschechien. (Spielplan & Ergebnisse der EM 2021)

"Es ist verrückt!", sagte Matchwinner Kasper Dolberg dem TV-Sender DR. "Ich weiß nicht wirklich wie ich mich fühle. Es fühlt sich völlig verrückt an."

Dänemark dank Dolberg-Doppelpack im Viertelfinale

Auf den Tag genau 29 Jahre nach dem EM-Finaltriumph gegen Deutschland in Göteborg ebnete der frühere Ajax-Stürmer Dolberg (27., 48.) den Dänen in Amsterdam mit seinen ersten beiden Toren bei einem großen Turnier überhaupt den Weg in die Runde der besten Acht. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

"Es ist ein bisschen surreal", kommentierte Dolberg das Gefühl, an alter Wirkungsstätte zu spielen. "Genau hier hat alles angefangen. Hier noch einmal vor dieser Kulisse zu spielen, war verrückt, und in einem solchen Spiel hier zu treffen, ist etwas Besonderes."

Joakim Maehle (88.) machte in der Schlussphase alles klar. Für ein Frustfoul am Torschützen sah Harry Wilson kurz darauf noch die Rote Karte (90.) - eine harte Entscheidung des deutschen Schiedsrichters Daniel Siebert. In der Nachspielzeit traf sogar auch noch Martin Braithwaite (90.+6), nachdem der Treffer minutenlang wegen einer möglichen Abseitsposition gecheckt wurde.

Bale muss mit Wales frühzeitig alle Hoffnungen begraben

Für Bale und Co. ist der Traum von einer Wiederholung des Erfolgs bei der EM vor fünf Jahren dagegen geplatzt - damals waren die "Drachen" bei ihrer Premiere sensationell erst im Halbfinale gescheitert.

"So sollte das Spiel nicht laufen", gab Bale bei der BBC zu, "so auszuscheiden, wie wir es gemacht haben, ist enttäuschend, die Jungs sind frustriert und verärgert - verständlicherweise."

Christian Eriksen war auch in Amsterdam nicht im Stadion, dafür aber erneut das riesige Trikot mit der "10" - ebenso wie Ministerpräsidentin Mette Frederiksen und Tausende dänische Fans, die für eine stimmungsvolle Kulisse beim ersten "EM-Auswärtsspiel" ihrer Mannschaft sorgten. Der Glaube an einen Turnierverlauf, den nicht wenige unmittelbar nach Eriksens Zusammenbruch kaum mehr für möglich gehalten hatten, war nach dem Gruppenfinale nochmals gestiegen.

"Der Hunger und die Träume sind groß", betonte Kapitän Simon Kjaer. Doch in Eriksens alter Heimat Amsterdam, wo der Mittelfeldmann vier Jahre im Ajax-Trikot gespielt hatte und zum Star gereift war, taten sich die Dänen gegen das körperlich robuste Team von Trainer Robert Page zunächst schwer. Den ersten Warnschuss setzte Bale (10.) knapp vorbei.

Hjulmand stellt um - Wales findet keine Lösung

Erst nach rund 20 Minuten, als Hjulmand auf 4-3-3 umstellte und Andreas Christensen an der Seite des Dortmunders Thomas Delaney und des früheren Münchners Pierre-Emile Höjbjerg ins Mittelfeld rückte, agierten die Dänen strukturierter - mit Erfolg. Dolberg, der den angeschlagenen Leipziger Yussuf Poulsen im Sturmzentrum vertrat, erzielte von der Strafraumgrenze die Führung.

Hjulmands Elf setzte gleich nach und drückte umgehend auf den zweiten Treffer - immer mittendrin: Dolberg. Auf der Gegenseite blieb Bale dagegen blass, der Anfangsschwung der überforderten Waliser war spätestens nach dem Rückstand verpufft. Maehle (45.+1) traf kurz vor der Pause das Außennetz.

Zuschauer feiern Matchwinner Dolberg

Dänemark blieb spielbestimmend und erwischte einen perfekten Start in den zweiten Durchgang. Dolberg profitierte von einem fatalen Fehlpass des Walisers Neco Williams und vollstreckte aus kurzer Distanz eiskalt. Proteste bei Siebert von Bale, der ein Foul in der Entstehung an Kieffer Moore gesehen haben wollte, blieben wirkungslos.

Mit der komfortablen Führung im Rücken kontrollierten die Dänen clever die Partie - und blieben mit einem Fernschuss von Mathias Jensen (66.), der nach einer Stunde für Delaney gekommen war, gefährlich. Bale und Co. fiel in der Offensive dagegen wenig ein, einzig Joe Allen (67.) tauchte noch einmal im dänischen Strafraum auf.

Als kurz darauf Matchwinner Dolberg unter donnerndem Applaus den Rasen verließ, hatten sich die Waliser bereits aufgegeben. Die beiden späten Treffer der Dänen durch Maehle (88.) und Braithwaite (90.+6) versetzten die Fans der Skandinavier noch mehr in Feierlaune.

