Italiens Nationalmannschaft hat schon vor dem Start in die EM den ersten Ausfall zu beklagen. Nationaltrainer Roberto Mancini muss Mittelfeldspieler Lorenzo Pellegrini von der AS Rom ersetzen.

Der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler erlitt im Training eine Verletzung. Nähere Angaben machte der Verband FIGC nicht.

Als Ersatz ist Gaetano Castrovilli (24/AC Florenz) vorgesehen. Die Azzurri haben bereits einen entsprechenden Antrag bei der Europäischen Fußball-Union (UEFA) gestellt. Italien bestreitet am Freitag (EM 2021: Eröffnungsspiel Türkei - Italien am Freitag ab 21 Uhr im LIVETICKER) in Rom das EM-Eröffnungsspiel gegen die Türkei.

