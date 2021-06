Geht es nach José Mourinho, hat die deutsche Nationalmannschaft bei der anstehenden Europameisterschaft keine guten Karten.

Der neue Trainer der AS Rom zeigte sich in seiner Kolumne für The Sun nicht sonderlich optimistisch im Hinblick auf das DFB-Team. "Ich denke, sie können schon in der Gruppenphase ausscheiden. Das kann wirklich passieren", schrieb Mourinho.

Besonders die vergangenen Ergebnisse der Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw ließen den Portugiesen ratlos zurück. "Die Heimniederlage gegen Nordmazedonien war ein historisches Ergebnis", kommentierte er die 1:2-Pleite in der WM-Qualifikation. "Es ist schwer zu begreifen, warum sie in den letzten Jahren so schlecht waren."

Mourinho: "Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit"

Allerdings sah Mourinho auch Anlass zur Hoffnung beim DFB-Team. "Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Und normalerweise ist Deutschland in der Stunde der Wahrheit dabei", meinte der Coach.

Zudem wolle sich Löw in seinem letzten Turnier "mit einem Hoch verabschieden". Obendrein werde es die letzte EM von Mats Hummels, Thomas Müller und Manuel Neuer sein - das bringe zusätzliche Motivation, so der 58-Jährige.

Von einem deutschen Spieler schwärmte "The Special One" besonders. "Joshua Kimmich ist ein Paradebeispiel für einen jungen Spieler, der nicht nur die Gegenwart, sondern vor allem die Zukunft des deutschen Teams verkörpert", erläuterte Mourinho.

