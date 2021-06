Nach einer kräftezehrenden Saison mit ihren Vereinen steht für die Nationalspieler nun noch die Europameisterschaft auf dem Programm.

Der Dauerbrenner in der deutschen Nationalmannschaft ist dabei Timo Werner.

EM-Tippkönig gesucht! Jetzt zum SPORT1 Tippspiel anmelden

Anzeige

Der Chelsea-Angreifer stand in dieser Saison zwischen dem 5. September 2020 und dem 5. Juni 2021 in 61 Spielen auf dem Platz.

Werner unter Europas Top-Ten

Dem 25-Jährigen kommt dabei natürlich auch die lange Champions-League-Saison zugute, die für Werner und den FC Chelsea am Ende mit dem Titel endete. So bewegt sich der ehemalige Leipziger in Europas Top-Ligen unter den zehn Spielern mit den meisten Einsätzen der Saison.

Am zweithäufigsten zum Einsatz aus dem DFB-Team kam nicht etwa ein Bayern-Profi oder ein weiterer England-Akteur. Matthias Ginter von Borussia Mönchengladbach absolvierte 56 Spiele und damit fünf weniger als Werner.

An Europas Spitze thront hingegen Bruno Fernandes. Der Mittelfeldspieler von Manchester United bringt es auf 67 Auftritte in dieser Spielzeit. Bei der EM kann der Portugiese die Marke von 70 Spielen knacken.

Hier können Sie sich den PDF-Spielplan der Fußball-EM 2021 herunterladen und im Anschluss ausdrucken

Das Team von Bundestrainer Joachim Löw trifft bei der EM am 19. Juni auch auf Fernandes und die portugiesische Nationalmannschaft.

Alles zur Fußball-EM 2021 bei SPORT1: