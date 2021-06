vergrößernverkleinern Sergej Karassew pfeift das Spiel gegen Ungarn © FIRO/Orange Pictures/FIRO/Orange Pictures/SID

SID Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

Beim dritten EM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft am Mittwoch in München gegen Ungarn wird ein Russe an der Pfeife sein.