Dänemark durfte im Viertelfinal-Duell mit Tschechien früh jubeln.

BVB-Mittelfeldspieler Thomas Delaney köpfte die Dänen in Baku nach einer Ecke von Jens Stryger Larsen bereits in der fünften Minute in Führung. Mit dem Treffer schrieb Delaney Geschichte, doch das Tor hätte so eigentlich nicht fallen dürfen. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Denn die Ecke hätte es nicht geben dürfen! Kasper Dolberg lieferte sich mit Ondrej Celustka auf dem rechten Flügel ein Duell um den Ball. Der Versuch, einen Kontakt seines Gegenspielers zu erzwingen, misslang dem dänischen Angreifer jedoch - Dolberg hob dennoch umgehend den Arm und reklamierte eine Ecke, obwohl er zuletzt am Ball gewesen war.

BVB-Profi Delaney erzielt Rekord-Kopfballtor bei der EM

Auch der Schiedsrichterassistent fiel offenbar darauf rein und deutete in Richtung Eckfahne, trotz der Proteste von Celustka. Schiedsrichter Björn Kuipers folgte der Wahrnehmung seines Assistenten und entschied auf Ecke. Delaney köpfte schließlich freistehend den Ball zur Führung ein.

Es war schon das 24. Kopfballtor bei dieser EM. Laut Opta sorgte Delaney für einen Rekord, denn damit fielen bei dieser EURO so viele Kopfballtore wie noch nie zuvor bei einem EM-Turnier.

Bitter für die Tschechen: Der Videoassistent konnte trotz der Fehlentscheidung nicht eingreifen, da falsche Eckballentscheidungen vor einer Torerzielung nicht den Zuständigkeitsbereich des VAR fallen.

