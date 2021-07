Die unglückliche Aktion des Schweizer Mittelfeldspielers Denis Zakaria im Viertelfinale gegen Spanien war bereits das zehnte Eigentor der EM. (SERVICE: Der Spielplan der EM)

SNICKERS® Fan Talks Live: Belgien - Italien mit David Odonkor und Aaron Troschke ab 20.45 Uhr im LIVESTREAM

Damit fielen allein in diesem Jahr mehr Eigentore als in allen vorherigen Europameisterschaften zusammen (9). Zakaria, Profi von Borussia Mönchengladbach, fälschte in der 8. Minute einen Schuss von Jordi Alba zum 0:1 ab, Torhüter Yann Sommer hatte keine Chance. (NEWS: Alles zur EM)

Anzeige

Achtelfinal-Kracher gegen England! Der EM-Doppelpass mit u.a. Stefan Effenberg und Wolfgang Niersbach am Sonntag ab 11 Uhr LIVE im TV auf SPORT1

Weil es seit 2016 mehr Teams und damit mehr Spiele gibt, ist eine höhere Zahl an Eigentoren zwar zu erwarten, in diesem Ausmaß aber ungewöhnlich. Vor fünf Jahren waren es "nur" drei Eigentore gewesen. Schon bei der WM 2018 war mit zwölf Eigentoren ein Rekord aufgestellt worden. (EM: Alle Tabellen der EM 2021)

Alles zur Fußball-EM 2021 bei SPORT1: