Verfrühter Saisonstart für RB Leipzig.

Der Bundesligist steigt am Donnerstag in die 2. Qualifikationsrunde zur Europa League ein. Gegner im Hinspiel in der Red Bull Arena ist BK Häcken (ab 18.15 Uhr im LIVETICKER). Das Rückspiel in Schweden ist für den 2. August (18.30 Uhr) terminiert.

DAZN überträgt die Partie RB Leipzig gegen BK Häcken ab 18.30 Uhr LIVE

Das Team aus dem Göteborger Stadtteil Hisingen schloss die Saison 2017 als Tabellenvierter ab. In der 1. Qualifikationsrunde setzte sich Häcken gegen den litauischen Vertreter FK Liepaja durch. (SERVICE: Spielplan der Europa-League-Qualifikation)

Leipzig: Forsberg und Werner im Kader

Die Leipziger teilten am Montag ihren Kader für die 2. Qualifikationsrunde mit. In diesem stehen auch die drei Neuzugänge Matheus Cunha, Nordi Mukiele und Marcelo Saracchi sowie die WM-Fahrer Emil Forsberg, Yussuf Poulsen, Timo Werner und Yvon Mvogo. Sportdirektor Ralf Rangnick, der nach der Trennung von Ralph Hasenhüttl auch wieder das Traineramt bei RB bekleidet, wird Forsberg, Werner und Poulsen allerdings zumindest in Leipzig voraussichtlich nicht einsetzen.

Im Falle des Erreichens der dritten Qualifikationsrunde bekämen es die Leipziger mit CS Universitatea Craiova aus Rumänien zu tun. Der Nachfolgeverein von Ex-Meister FC Universitatea Craiova hatte vergangene Saison als Dritter die beste Platzierung seiner noch jungen Vereinsgeschichte erreicht.

Das Hinspiel würde am 9. August in Leipzig stattfinden, das Rückspiel am 16. August in Rumänien.

So können Sie Leipzig gegen Häcken LIVE verfolgen:

Ab der Saison 2018/2019 ist die Europa League beim Streaming-Dienst DAZN live und in voller Länge zu sehen. 190 der insgesamt 205 Partien werden in Deutschland exklusiv bei DAZN übertragen. Weitere 15 Partien werden im Free-TV auf den Sendern RTL und Nitro ausgestrahlt.

Live-Stream: DAZN

Liveticker: SPORT1.de