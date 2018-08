Noch ein Sieg - und die Europa League ist endlich erreicht.

Nach dem Fehlstart in die Bundesliga drängt RB Leipzig in die Gruppenphase. Mit einem Sieg im Playoff-Rückspiel am Donnerstag (18.30 Uhr im LIVETICKER und im exklusiven LIVESTREAM auf DAZN,) gegen Zorya Luhansk wollen die Sachsen die mühsame Ochsentour mit Erfolg beenden. (Erstausstrahlung 22.30 Uhr im TV auf SPORT1)

"Wir müssen gewinnen. Das ist unser Ziel", erklärte Trainer Ralf Rangnick am Mittwoch. Nach dem 0:0 im Hinspiel erwartet RB defensiv eingestellte Ukrainer.

Trotz der Mehrfach-Belastung und des missglückten Liga-Starts bei Borussia Dortmund (1:4) ist die Europa League für Rangnick ein wichtiger Wettbewerb. "Es geht um sportliche Ambitionen und darum, Erfahrungen in Europa zu sammeln", erklärte der Coach.

Werner winkt Startelf-Einsatz

Die Spieler gehen mit Zuversicht in die Partie am Donnerstag. "Mit dem 0:0 in Luhansk haben wir uns alle Chancen offen gehalten. Jetzt wollen wir den letzten Schritt machen und noch mehr Spiele international bestreiten", erklärte Stefan Ilsanker.

Der Österreicher dürfte im defensiven Mittelfeld von Beginn an spielen, nachdem er in Dortmund ausgesetzt hatte.

Im Sturm wird wohl Nationalspieler Timo Werner erste Wahl sein. Der 22-Jährige war im Hinspiel äußerst agil, traf aber auch nicht in Schwarze. Gegen Dortmund kam der Stürmer erst zur zweiten Halbzeit, so dass für Donnerstag noch genug Benzin im Tank sein müsste.

Voraussichtliche Aufstellungen zu Leipzig - Luhansk

Leipzig: Mvogo - Mukiele, Orban, Upamecano, Klostermann - Laimer, Ilsanker - Sabitzer, Bruma - Werner, Poulsen

Lugansk: Luiz Philippe - Timtschik, Wernidub, Swatok, Michajlitschenko - Charatin, Silas - Karawajew, Gordienko, Kabajew - Ratao

