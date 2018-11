Fenerbahce Istanbul - RSC Anderlecht 2:0

Fenerbahce Istanbul hat in der UEFA Europa League einen wichtigen Sieg einfahren können. Die Elf von Trainer Erwin Koeman bezwang den RSC Anderlecht durch einen Doppelschlag von Mathieu Valbuena (71.) und Michael Frey (74.) mit 2:0. Zudem schwächten sich die Gäste zehn Minuten vor Spielende selbst, als Zakaria Bakkali mit Gelb-Rot des Feldes verweisen wurde (80.). Während Fenerbahce einen großen Schritt in Richtung K.o-Runde machen können, stehen die Belgier vor dem Aus in der Gruppenphase.

FC Astana - FK Jablonec 2:1

Auch der FC Astana ist der Runde der letzten 32 ein Stück näher gekommen. Die Kasachen setzten sich durch einen späten Treffer von Evgeniy Postnikov (88.) mit 2:1 gegen den FK Jablonec aus Tschechien durch. Zuvor erzielte Pedro Henrique die Führung für Astana (18.), die durch ein Eigentor von Ivan Maewski egalisiert wurde.

