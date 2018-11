Gruppe A:

FC Zürich - AEK Larnaca 1:2

Der FC Zürich hat einen großen Schritt in Richtung Gruppensieg verpasst. Gegen AEK Larnaca unterlagen die Schweizer knapp mit 1:2. Apostolos Giannou brachte die Zyprer mit 1:0 in Führung (38.). Salim Khelifi glich für Zürich zwischenzeitlich aus (74.), ehe Ivan Trickovski (85.) die Partie zugunsten Larnacas entschied.

Bayer Leverkusen - Ludogorez Rasgrad 1:1

Bayer Leverkusen ist nur knapp einer Blamage gegen Ludogorez Rasgrad entgangen. Der Tabellenzwölfte der Bundesliga rettete gegen die Bulgaren kurz vor Schluss noch ein 1:1-Unentschieden. Marcelinho erzielte gut 20 Minuten vor Spielende die Führung für die Gäste (69.), Mitchell Weiser glich eine Viertelstunde später aus (85.). Damit hat Bayer den Gruppensieg doch noch in der eigenen Hand und muss am letzten Spieltag nicht auf Schützenhilfe der Bulgaren hoffen.

Gruppe B:

Rosenborg Trondheim - Celtic Glasgow 0:1

Celtic Glasgow steht ganz dicht vor dem Einzug in die Runde der letzten 32. Dank eines Treffers von Scott Sinclair (42.) setzte sich der schottische Meister mit 1:0 bei Rosenborg Trondheim durch und durfte somit im 17. Anlauf endlich den ersten Auswärtssieg in der Europa League feiern.

FC Salzburg - RB Leipzig 1:0

Mehr denn je muss RB Leipzig um das Weiterkommen zittern. Der Tabellenvierte der Bundesliga verlor auch das zweite Bruder-Duell gegen den FC Salzburg. Fredrik Gulbrandsen erzielte eine gute Viertelstunde vor dem Abpfiff das Tor des Tages für den österreichischen Meister (74.). Damit hat Leipzig die Runde der letzten 32 nicht mehr in der eigenen Hand und muss am letzten Spieltag auf Schützenhilfe der Salzburger gegen Celtic Glasgow hoffen. Salzburg ist sicher in der nächsten Runde.

Gruppe C:

Girondins Bordeaux - Slavia Prag 2:0

Girondins Bordeaux hat die Chance auf die K.o.-Phase gewahrt und im fünften Spiel den ersten Sieg eingefahren. Die Franzosen bezwangen Slavia Prag mit 2:0, bleiben jedoch noch immer Schlusslicht der Gruppe C. Die Treffer erzielte Nicolas de Preville (49.) und Joules Kounde (90.).

Zenit St. Petersburg - FC Kopenhagen 1:0

Sicher in der K.o.-Runde steht dagegen Zenit St. Petersburg. Die Russen setzten sich dank eines Treffers des Ex-Nürnbergers Robert Mak (59.) mit 1:0 gegen den FC Kopenhagen durch und stehen damit sicher als Sieger der Gruppe C fest.

Gruppe D:

RSC Anderlecht - Spartak Trnava 0:0

Der RSC Anderlecht und Spartak Trnava trennten sich mit 0:0. Durch das torlose Unentschieden haben beide Mannschaften keine Chance mehr auf das Weiterkommen.

Fenerbahce Istanbul - Dinamo Zagreb 0:0

Keine Tore auch im zweiten Spiel der Gruppe zwischen Fenerbahce Istanbul und Dinamo Zagreb. Aufgrund des Ergebnisses aus Anderlecht sind jedoch beide Mannschaften sicher im Sechzehntelfinale.

Gruppe E:

FK Qarabag - Sporting Lissabon 1:6

Mit einer Machtdemonstration ist Sporting Lissabon in die Zwischenrunde eingezogen. Die Portugiesen siegten bei Qarabag Agdam mit 6:1. Der ehemalige Wolfsburger Bas Dost brachte Sporting per Strafstoß schon früh auf die Siegerstraße (4.). Abdellah Zoubir ließ Qarabag mit seinem Ausgleichstreffer zwischenzeitlich kurz hoffen (14.). Bruno Fernandes (20.) und Nani (33.) sorgten noch im ersten Durchgang für klare Verhältnisse. Abdoulaye Diaby (65. / 82.) und erneut Fernandes (75.) schraubten das Ergebnis noch in die Höhe.

Vorskla Poltava - FC Arsenal 0:3

Der FC Arsenal ist auch ohne Spielmacher Mesut Özil weiter nicht zu bezwingen. Der englische Spitzenklub gewann 3:0 (3:0) bei Worskla Poltawa und blieb wettbewerbsübergreifend zum 18. Mal in Folge ungeschlagen. Die Tore für die mit einer B-Elf angetretenen Gunners erzielten Emile Smith Rowe (11.), Aaron Ramsey (27./Foulelfmeter) und Joseph Willock (41.). Neben Özil standen auch Torhüter Bernd Leno und Shkodran Mustafi in der Ukraine nicht im Kader der Londoner, die bereits vor dem Spiel für das Sechzehntelfinale qualifiziert waren. Die Begegnung gegen Poltawa wurde wegen Sicherheitsbedenken aufgrund der Verhängung des Kriegsrechts in einigen Regionen der Ukraine im Olympiastadion von Kiew ausgetragen.

Gruppe F:

AC Mailand - F91 Düdelingen 5:2

Fußball-Zwerg F91 Düdelingen aus Luxemburg verpasste beim AC Mailand eine ganz große Sensation. Das Team des deutschen Trainers Dino Toppmöller verlor bei den Italienern nach zwischenzeitlicher 2:1-Führung noch mit 2:5 (0:1). Der ehemalige Sandhausen-Profi Dominik Stolz (39.) und Dominik Turpel (49.) hatten die Begegnung in San Siro nach Patrick Cutrones Führungstor (21.) für den Außenseiter gedreht und Hoffnungen auf das Wunder geweckt. Doch Eigentore von Stelvio (66.) und Tom Schnell (78.) sowie Treffer des ehemaligen Bundesliga-Profis Hakan Calhanoglu (70.) und Fabio Borini (81.) sorgten für Jubel bei den Rossoneri, die damit Kurs Richtung Zwischenrunde nahmen.

Betis Sevilla - Olympiacos Piräus 1:0

Während Milan im abschließenden Gruppenspiel noch einen Punkt zum Weiterkommen benötigt, steht Betis Sevilla bereits sicher in der nächsten Runde. Die Spanier bezwangen Olympiakos Piräus durch einen Treffer von Sergio Canales (38.) mit 1:0. Olympiakos hat die nächste Runde aber weiter in der eigenen Hand. Dafür müssten die Griechen aber den direkten Vergleich mit Milan für sich entscheiden. Das Hinspiel gewannen die Italiener mit 3:1.

Gruppe G:

Rapid Wien - Spartak Moskau 1:2

Der österreichische Rekordmeister Rapid Wien hat seine Chancen auf den Einzug in die K.o.-Runde der Europa League deutlich erhöht. Die Wiener gewannen durch zwei späte Tore 2:1 (0:1) beim russischen Spitzenklub Spartak Moskau und kletterten mit sieben Punkten in der äußerst umkämpften Gruppe G vorübergehend vom letzten auf den ersten Tabellenplatz. Ze Luis (20.) brachte die Moskauer vor heimischer Kulisse in Führung, ehe Mert Müldür (80.) und Joker Philipp Schobesberger (90.+1) in der Rapid-Viertelstunde das Spiel noch drehten.

Gruppe J:

FK Krasnodar - Akhisarspor 2:1

Eine Runde weiter ist auch der FK Krasnodar, der Akhisarspor mit 2:1 bezwang. Durch einen Treffer von Serginho ging der Tabellen-16 der Süper Lig mit 1:0 in Führung. Yuri Gazinskiy (49.) und Ari (57.) drehten die Partie binnen zehn Minuten nach dem Seitenwechsel.

Gruppe K:

FC Astana - Dynamo Kiew 0:1

Der ukrainische Vizemeister Dynamo Kiew steht nach einem 1:0 (1:0) beim kasachischen Meister FK Astana bereits sicher im Sechzehntelfinale. Der slowenische Nationalspieler Benjamin Verbic (29.) erzielte den einzigen Treffer des Tages für die Ukrainer, die vorzeitig als Gruppensieger der Gruppe K feststehen.

Gruppe L:

BATE Borisov - FC Vidi 2:0

Auch BATE Borisov steht dicht vor dem Einzug in die nächste Runde. Die Weißrussen setzten sich mit 2:0 gegen den FC Vidi durch. Nikolay Signevich (22.) und Mirko Ivanich (85.) trafen.

