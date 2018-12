Europa League mit Eintracht Frankfurt, Leverkusen LIVE im Stream, Ticker

Schaulaufen für Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen im Gruppenfinale der Europa League: Denn die beiden Bundesligarivalen haben ihr Zwischenrundenticket längst gelöst und können ihre letzten Aufgaben relativ entspannt angehen.

Während es bei Leverkusen im Gastspiel auf Zypern bei AEK Larnaka immerhin noch um den Gruppensieg geht (Europa League: AEK Larnaka - Bayer Leverkusen ab 21 Uhr im Liveticker), kann der souveräne Tabellenführer Frankfurt im Prestigeduell bei Lazio Rom (Europa League: Lazio Rom - Eintracht Frankfurt ab 18.55 Uhr im Liveticker) völlig stressfrei die weihnachtliche Atmosphäre in der ewigen Stadt genießen.

Eintracht-Boss warnt vor Rom-Reise

In Rom findet die Europacup-Party der Eintracht-Fans ihre Fortsetzung. Die "Pilgerfahrt" der Tausenden Frankfurter Anhänger bereitet allerdings auch einige Sorgen.

"In Rom gibt es eine ganz grausame und stark aus dem rechtsextremen Bereich kommende Gruppe. Da hast du Hausverbot im Stadtteil", hatte Eintracht-Präsident Peter Fischer gesagt und alle die, die keines der begehrten Tickets ergattern konnten, vor einer Reise nach Italien gewarnt.

Das Ticketkontingent wurde nach "intensiven Verhandlungen" mit den Italienern von 5800 auf 8500 Eintrittskarten aufgestockt. Erwartet werden in Rom aber rund 15.000 Fans, was zu Problemen führen könnte.

Trainer Adi Hütter wird die Partie mit hoher Wahrscheinlichkeit dazu nutzen, einigen seiner Vielspieler eine Pause zu gönnen. Sicher scheint, dass Frederik Rönnow Nationaltorwart Kevin Trapp ersetzen wird. Auch aus dem "magischen Dreieck" (Ante Rebic, Sebastien Haller und Luka Jovic) dürfte mindestens einer geschont werden. Gar nicht erst mitgereist ist der leicht angeschlagene Mittelfeldspieler Jonathan de Guzman.

Leverkusen-Trainer Herrlich rotiert heftig

Heftig rotiert wird auch bei Leverkusen. Gleich acht Stammspieler hat Trainer Heiko Herrlich zu Hause gelassen. Unabhängig vom Personal zählen bei den Werkself aber nur drei Zähler, mit denen der Gruppensieg sicher wäre.

"Unser klares Ziel ist es, als Erster in die nächste Runde einzuziehen", sagte der neue Sportdirektor Simon Rolfes und Herrlich ergänzte trotz der bisherigen Achterbahn seines Teams selbstbewusst: "Larnaka ist ja jetzt kein europäischer Spitzenverein. Da sollte man gewinnen."

Mit einem Sieg hätte Bayer den Gruppensieg sicher, der bei der Auslosung für die Zwischenrunde am kommenden Montag von Vorteil sein kann. Die Werkself führt die Gruppe A mit einem Zähler Vorsprung vor dem FC Zürich an, der bei Ludogorez Rasgrad in Bulgarien antritt.

Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen:

Rom: Proto - Wallace, Acerbi, Radu - Lucas Leiva - Parolo, Milinkovic - Lulic, Durmisi - Immobile, Caceido

Frankfurt: Rönnow - Salcedo, Hasebe, Ndicka - Müller (da Costa), de Guzman, Willems (Fernandes), Tawatha - Gacinovic (Rebic) - Haller, Jovic

Schiedsrichter: Halil Umut Meler (Türkei)

Larnaka: Tono – Igor Silva, Mojsov, Gonzales, Ioannou – Larena – Barrera, Hevel, Trickovski, Tete – Giannou. Trainer: Iraola

Leverkusen: Kirschbaum (Özcan) – Weiser, Baumgartlinger, Dragovic, Wendell – Kohr, Lars Bender – Bailey, Paulinho – Alario, Thelin. - Trainer: Herrlich

Schiedsrichter: François Letexier (Frankreich)

So können Sie die Partien von Leverkusen und Frankfurt LIVE verfolgen:

TV: -

Stream: DAZN

Ticker: SPORT1.de