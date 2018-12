Gruppe G:

Rapid Wien - Glasgow Rangers 1:0

Dejan Ljubicic lässt das Allianz Stadion beben und schießt Rapid Wien in die nächste Runde. Der Österreichische Rekordmeister bezwang das Team von Steven Gerard, die Glasgow Rangers, durch den Treffer des 21-Jährigen (84.) mit 1:0. Rapid schließt die Vorrunde damit als Tabellenzweiter ab.

FC Villareal - Spartak Moskau 2:0

Durch eine souveräne Vorstellung hat der FC Villareal nicht nur den Einzug in die Runde der letzten 32 perfekt gemacht, sondern sich auch den Gruppensieg der Gruppe G gesichert. Samuel Chukwueze (11.) und Karl-Toko Ekambi (48.) trafen für das "Submarino amarillo", bei dem Jaume Costa kurz vor Spielende noch die Rote Karte sah (90.). Für Spartak hingegen ist das Kapitel 'Europa League' nach der Vorrunde beendet.

Gruppe H:

Olympique Marseille - Apollon Limassol 1:3

Der Europa-League-Alptraum von Olympique Marseille fand auch im letzten Gruppenspiel gegen Apollon Limassol kein Ende. Die Zyprioten gingen nach acht Minuten durch Anton Maglica per Strafstoß in Führung (8.). Marseille, das nach einem Platzverweis gegen Boubacar Kamara (8.) nahezu die gesamte Spielzeit in Unterzahl bestreiten musste, glich nur drei Minuten später durch Florian Thauvin aus (11.). Maglicas zweiter Treffer (30.) brachte Limassol nach einer halben Stunde erneut in Führung (30.). Marois Stylianou entschied die Partie in der zweiten Halbzeit (56.). Nach einer Roten Karte gegen Lucas Ocampus beendete Olympique die Partie sogar nur noch zu neunt. Marseille schließt die Vorrunde damit mit nur einem Punkt ab. Auch Limassol ist trotz des Sieges ausgeschieden.

Lazio Rom - Eintracht Frankfurt 1:2

Eintracht Frankfurt hat den deutschen Rekord geknackt und die Gruppenphase ohne Punktverlust abgeschlossen. Der Tabellenfünfte der Bundesliga setzte sich mit 2:1 bei Lazio Rom durch. Durch einen Treffer von Joaquin Correa ging Lazio im zweiten Durchgang in Führung (56.). Mijat Gacinovic (65.) und Sebastien Haller (71.) drehten die Partie noch zu Gunsten der Eintracht. (Zum ausführlichen Bericht)

Gruppe I:

Besiktas Istanbul - Malmö FF 0:1

Besiktas Istanbul mit Torhüter Loris Karius hat in der Europa League das Weiterkommen verspielt. Besiktas schied nach der 0:1 (0:0)-Niederlage gegen den schwedischen Rekordmeister Malmö FF aus. Marcus Antonsson (51.) schoss Malmö auf Vorlage des ehemaligen Bremers Markus Rosenberg (36) als Zweiter der Gruppe I hinter dem KRC Genk in die Zwischenrunde. Ricardo Quaresma (65.) sah bei den Gastgebern wegen groben Foulspiels die Rote Karte.

KRC Genk - Sarpsborg 08 4:0

Der KRC Genk hat Sarpsborg 08 bezwungen und damit die Gruppe I für sich entschieden. Zinho Gano (3.) und Joseph Paintsil (5.) sorgten sorgten früh für klare Verhältnisse. Sander Berge (64.) und Joseph Aidoo (67.) erhöhten in der zweiten Halbzeit auf 4:0. Sarpsborg, das noch theoretische Chancen auf das Weiterkommen hatte, ist raus.

Gruppe J:

Akhisarspor - Standard Lüttich 0:0

Standard Lüttich wirft den Einzug in die Zwischenrunde weg. Die Belgier kamen gegen das bis dahin punktlose Akhisarspor nicht über ein 0:0 hinaus und sind damit als Tabellendritter ausgeschieden.

FC Sevilla - FK Krasnodar 3:0

Der FC Sevilla fing mit dem 3:0 (2:0) gegen FK Krasnodar die Russen noch von der Spitze der Gruppe J ab. Wissam Ben Yedder (5./10.) brachte den Rekordsieger des zweitwichtigsten Europapokal-Wettbewerbs früh auf die Siegerstraße. Ever Banega (49.) erhöte vier Minuten nach dem Seitenwechsel per Handelfmeter.

Gruppe K:

Dynamo Kiew - FK Jablonec 0:1

Dynamo Kiew musste sich dem FK Jablonec mit 0:1 geschlagen geben, steht aber dennoch als Gruppensieger in der Zwischenrunde. Für die Tschechen war es durch den ersten Erfolg zumindest ein versöhnlicher Abschluss der Gruppenphase. Das Tor des Tages erzielte Martin Dolezal (10.).

Stade Rennes - FK Astana 2:0

Das direkte Duell um Rang 2 in der Gruppe K konnte Stade Rennes für sich entscheiden. Ein Doppelschlag von Ismaila Sarr (68. /73.) entschied die Partie zu Gunsten der Franzosen, die damit als Tabellenzweiter in der Auslosung am Montag vertreten sein werden. Astana dagegen ist raus.

Gruppe L:

PAOK Thessaloniki - BATE Borisov 1:3

BATE Borisov machte mit einem Auswärtssieg bei PAOK Thessaloniki den Einzug in die Zwischenrunde perfekt. Maksim Skavysh (18.) und Nikolay Signevich (41. /45.) entschieden die Partie schon in Durchgang eins. Aleksandar Prijovic (59.) verkürzte nach einer guten Stunde noch auf 1:3. Doppel-Torschütze Signevich wurde kurz darauf noch des Feldes verwiesen (62.). PAOK ist durch die Niederlage ausgeschieden.

FC Vidi - FC Chelsea 2:2

Der FC Chelsea verpasste im Gegensatz zu Eintracht Frankfurt den sechsten Sieg im sechsten Gruppenspiel. Ohne den deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger kamen die Blues beim FC Vidi in Ungarn nur zu einem 2:2 (1:1). Der brasilianische Nationalspieler Willian (30.) per Freistoß und der französische Weltmeister Oliver Giroud (75.) trafen für den Favoriten. Ein Eigentor von Chelseas Ethan Ampadu (32.) und ein Treffer von Loic Nego (56.) verhinderten den Erfolg der Londoner.

