Deutschlands Hoffnungen im internationalen Klub-Fußball ruhen derzeit ausschließlich auf Eintracht Frankfurt. Die Hessen müssen sich im Viertelfinale der Europa League gegen Benfica Lissabon im Estádio da Luz beweisen (Europa League: Benfica Lissabon - Eintracht Frankfurt ab 21 Uhr im LIVETICKER).

Frankfurt hatte sich zuvor im Achtelfinale mit einem knappen 1:0 gegen Inter Mailand durchgesetzt. Nach einem 0:0 im Hinspiel brachte ein früher Treffer von Luka Jovic das Team von Adi Hütter in Führung. Jovic könnte sich auch gegen Lissabon als Goalgetter erweisen.

Benfica begegnete seinem Gegner im Achtelfinale auf Augenhöhe. Zunächst verloren die Portugiesen gegen Dinamo Zagreb mit 1:0, ehe sie das Rückspiel für sich entscheiden konnten. Nach der regulären Spielzeit stand es wieder 1:0 - es ging in die Verlängerung. Benfica trumpfte zu später Stunde richtig auf und gewann das Match mit 3:0.

Eintracht spielt erstmals seit vielen Jahren international

Für die Eintracht gab es in den letzten Jahren wenige Gelegenheiten, um sich außerhalb Deutschlands zu beweisen. Das Team spielt in dieser Saison zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder auf europäischer Bühne und kann sich dort behaupten. Zuletzt kam die Eintracht in der Saison 1994/95 in das Viertelfinale eines europäischen Turniers. Im Uefa Cup war damals allerdings in der Runde der besten acht gegen Juventus Turin Schluss (SERVICE: Europa League Spielplan).

Benfica ist das Spielen in der Europa League eher gewohnt. 2013 und 2014 stand die Mannschaft im Finale, konnte den Titel allerdings nicht gewinnen.

Eintracht ließ zuletzt keine Punkte liegen

Ein Blick auf die jüngste Vergangenheit zeigt, dass beide Teams in einer starken Form sind. Die letzten fünf Partien (Bundesliga und Europa League) hat Frankfurt gewinnen können. Bei Benfica gab es eine Niederlage, und zwar im portugiesischen Pokal in der vergangenen Woche.

Ein direktes Aufeinandertreffen von Benfica Lissabon und Eintracht Frankfurt hat es bislang noch nicht gegeben.

So können Sie Benfica Lissabon - Eintracht Frankfurt LIVE verfolgen:

LIVE im TV: RTL

Livestream: DAZN

Liveticker: SPORT1