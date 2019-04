Eintracht Frankfurt steht nach dem Triumph über Benfica Lissabon zum ersten Mal seit 39 Jahren wieder im Halbfinale eines europäischen Wettbewerbs.

Der Gegner wurde bereits bei der Viertelfinal-Auslosung bestimmt: In der Runde der letzten Vier treffen die Hessen auf den FC Chelsea, der sich zuvor gegen Slavia Prag durchsetzte (1:0., 4:3).

Bildergalerie Einzelkritik zu Eintracht Frankfurt gegen Benfica Lissabon 15 Bilder

Das Hinspiel findet am 2. Mai (21 Uhr) in der Commerzbank-Arena statt, eine Woche später geht es nach London an die Stamford Bridge (9. Mai, 21 Uhr). Ein eventuelles Finale gegen den Sieger des zweiten Halbfinals zwischen Valencia und dem FC Arsenal würde am 29. Mai (21 Uhr) im aserbaidschanischen Baku stattfinden. DAZN und RTL übertragen alle Spiele der Eintracht live.

Anzeige

DAZN gratis testen und die Europa League live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Partie gegen Chelsea ausverkauft

Wie alle Heimspiele in der Europa League ist auch die Partie gegen Chelsea bereits ausverkauft. Die Eintracht teilte mit, dass alle sogenannten Blind Date Pässe vergriffen wurden.

Jetzt das aktuelle Trikot von Eintracht Frankfurt bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Diese Pässe bot Frankfurt für die komplette K.o.-Runde an, Tickets werden somit nicht mehr verkauft. Es gibt lediglich noch vorbehaltene Kontingente, die aber nicht in den freien Verkauf gehen.