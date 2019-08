Eintracht Frankfurt muss um die Teilnahme an der Gruppenphase der Europa League bangen.

Im Playoff-Hinspiel bei Racing Straßburg verlieren die Adler mit 0:1 (0:1), obendrein zeigt das Team von Trainer Adi Hütter eine magere Leistung, vor allem in der ersten Halbzeit.

Nach der Partie findet der Coach deutliche Worte, vor allem in Richtung seines Offensivspielers Ante Rebic. Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic hadert mit einem ausbleibenden Pfiff.

Anzeige

Jetzt das aktuelle Trikot von Eintracht Frankfurt bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

SPORT1 fasst die Stimmen aus der Mixed Zone und NITRO zusammen.

Hütter hat keine Erklärung für Leistung von Rebic

Fredi Bobic (Sportvorstand Eintracht Frankfurt): "Wir haben in der ersten Halbzeit sicherlich nicht sehr gut gespielt. In der zweiten Halbzeit haben es die Jungs eigentlich richtig gut gemacht."

Gelson Fernandes (Eintracht Frankfurt): "Wir hatten zu wenig Bewegung, wir waren zu passiv. Das war zu wenig. Aber es gibt ein Rückspiel."

Bruno Hübner (Sportdirektor Eintracht Frankfurt): "Wir sind nicht so griffig, wie wir sein sollten."

Adi Hütter (Trainer Eintracht Frankfurt): "Wir waren einfach nicht bereit, was das Umschaltspiel betroffen hat. Wir haben uns vorne überhaupt nicht gut bewegt, sind jedes Mal in einen Konter gelaufen, der dann gefährlich war. Wir kriegen dann unnötig durch eine Standardsituation das 0:1. In der zweiten Halbzeit habe ich eine komplett andere Mannschaft gesehen, die speziell gleich nach der Pause direkt zwei Topchancen auf den Ausgleich hatte. Wenn wir in der ersten Halbzeit so gespielt hätten wie in der zweiten, dann hätten wir sicher ein besseres Ergebnis erzielt. Aber trotz allem wissen wir: Wir haben noch das Heimspiel. Aber natürlich wird die Aufgabe um einiges schwieriger."

DAZN gratis testen und die Europa League live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

... über Ante Rebic: "Eine Erklärung habe ich grundsätzlich überhaupt keine, ich habe aufgrund der Leistung auch das Verständnis nicht. Er hat zwar dann in der Halbzeit hier im Kabinengang angezeigt, dass er ausgewechselt werden möchte, weil er vielleicht irgendwas hat, ich hätte ihn aber grundsätzlich so oder so rausgenommen. Weil diese Leistung passt einfach nicht, passt auch nicht zu ihm, weil er auch schon gezeigt hat, dass es viel besser geht. Aber in so einem wichtigen Playoff-Spiel sich so zu bewegen, sich so zu verhalten, das hat mir nicht so gut gefallen, deswegen hätte ich ihn auch erlöst. Die Mannschaft hat dann in der zweiten Halbzeit ein ganz anderes Gesicht gezeigt, alle haben wieder so gefightet, wie es sich gehört. nur die Torchancen hätten wir nutzen müssen. Ich finde, mit der zweiten Halbzeit kann man leben."