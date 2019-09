vergrößernverkleinern Mesut Özil wird bei der Partie in Frankfurt nicht dabei sein © Getty Images

In der Europa League muss der FC Arsenal am Donnerstag bei Eintracht Frankfurt antreten. Mesut Özil tritt die Reise nach Angaben des Klubs nicht mit an.