vergrößernverkleinern Arsenal-Star Mesut Özil (Mitte) wurde in London überfallen. Sead Kolasinac (l.) schlug die Angreifer in die Flucht © Getty Images

Arsenal-Star Mesut Özil gerät in London in einen Raubüberfall. Teamkamerad Sead Kolasinac schlägt die Angreifer in die Flucht.