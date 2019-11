Wenn Eintracht Frankfurt in der Europa League spielt, ist bei den Fans in der Regel Ausnahmezustand. Doch auf ihre Anhänger müssen die Hessen beim Gastspiel in Belgien verzichten. (UEFA Europa League: Standard Lüttich - Eintracht Frankfurt, ab 18.55 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)

Die UEFA bestrafte die Eintracht nach den Ausschreitungen beim Europa-League-Spiel gegen Vitória Guimarães in Portugal. Frankfurt muss in Lüttich und auch in London gegen den FC Arsenal (28.11.) ohne seine Fans auskommen.

Zwar ohne Fans, aber mit viel Rückenwind geht die Eintracht in den 4. Spieltag auf europäischer Bühne. Der 5:1-Sieg am vergangenen Bundesliga-Wochenende gegen den FC Bayern hat die Euphorie im Verein auf ein neues Level gehoben.

Frankfurt mit Sieg fast weiter

Nach dem Achtelfinal-Einzug im DFB-Pokal und dem spektakulären Bayern-Sieg hat die Eintracht nun auch die Chance, sich in der Europa League beste Chancen aufs Weiterkommen zu erspielen.

Nach den ersten drei Spielen steht Frankfurt mit sechs Punkten auf Rang 2, drei Punkte hinter Arsenal und drei Punkte vor Lüttich. Mit einem Sieg wäre der Einzug in die Runde der letzten 32 fast gesichert. Für Lüttich wäre eine Niederlage das fast sichere Aus.

Schaffen die Belgier, die in der Liga auf Platz 2 hinter dem FC Brügge rangieren, einen Überraschungssieg, stünden sie punktgleich mit Frankfurt. Im Hinspiel vor zwei Wochen, gewann die Eintracht daheim knapp mit 2:1.

So können Sie Standard Lüttich - Eintracht Frankfurt LIVE verfolgen:

Livestream: DAZN

Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App