Eintracht Frankfurt feiert die nächste magische Europa-Nacht.

Im Sechzehntelfinal-Hinspiel der UEFA Europa League haben die Frankfurter mit 4:1 gegen den FC Salzburg gewonnen. Damit hat sich die Mannschaft von Trainer Adi Hütter eine hervorragende Ausgangsposition für das Rückspiel in der nächsten Woche erarbeitet. (UEFA Europa League: FC Salzburg - Eintracht Frankfurt, nächsten Donnerstag ab 21 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)

Mann des Abends in der ausverkauften Commerzbank-Arena: Daichi Kamada. Der Japaner traf in der 12. Spielminute zum frühen 1:0 für die Eintracht. Kurz vor der Pause (43.) legte Kamada zum 2:0 nach. (Europa League: Spielplan und Ergebnisse)

Abseits-Tor ebnet Eintracht den Weg

Nach dem Seitenwechsel vollendete wieder der 23-Jährige zum 3:0 (53.) und schnürte damit den ersten Dreierpack seiner Profikarriere.

Nur drei Minuten später war es Filip Kostic, der zum 4:0 einschob und damit die Weichen endgültig auf Achtelfinale stellte. Kurios: Vorlagengeber André Silva stand vorher im Abseits. Das Tor wurde nach einer kurzen Überprüfung durch den Video-Assistenten dennoch anerkannt.

In der 85. Minute war es Djibril Sow, der einen Elfmeter verursachte, den Salzburgs Hee-Chan Hwang souverän verwandelte. Für Salzburg ein Kosmetiktreffer, aber dennoch ein wichtiges Auswärtstor.

Frankfurt zuerst gegen Union gefordert

Die Salzburger benötigen nun im Rückspiel mindestens drei Tore. Sollte Frankfurt treffen, bräuchte die Ex-Mannschaft von Dortmunds Erling Haaland ebenfalls vier Treffer, um die Verlängerung zu erreichen.

Für die Eintracht geht es vor dem Rückspiel in Österreich zunächst in der Bundesliga weiter. Am Montagabend empfangen die Hessen Überraschungs-Aufsteiger Union Berlin. (Bundesliga: Eintracht Frankfurt - Union Berlin, am Montag ab 20.30 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)