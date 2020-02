Das Europa-League-Spiel zwischen RB Salzburg und Eintracht Frankfurt wurde aufgrund einer Orkanwarnung abgesagt. Das bestätigten die Hessen via Twitter.

Bei der Warnung werden Böen von bis zu 120 km/h vorausgesagt. Die Entscheidung wurde im Rahmen einer Krisensitzung, bei der neben der UEFA und Vertretern der beiden Klubs auch die lokalen Behörden sowie die Polizei Salzburg mit dabei waren, durch die örtlichen Sicherheitsbehörden getroffen. Frankfurt hatte das Hinspiel in der Runde der letzten 32 Mannschaften mit 4:1 gewonnen.

Durch die prognostizierten Sturmböen hätten eine sichere Abreise und einen sicheren Aufenthalt am Stadiongelände nicht gewährleistet werden können.

Frankfurt-Terminplan sehr eng

Ein Nachholtermin steht noch nicht fest, er wird laut der Eintracht schnellstmöglich fixiert. Die Findung eines neuen Spieltermins dürfte sich als schwierig herausstellen, da der Terminplan der Hessen eng getaktet ist. Am Sonntag steht das Bundesliga-Spiel gegen Werder Bremen an, zwei Tage später empfängt das Team von Trainer Adi Hütter im Viertelfinale des DFB-Pokals Werder Bremen.

Am 12. März stünde bereits die nächste Runde in der Europa League an. Zeit für ein Nachholspiel bleibt da eigentlich nicht. Vorstellbar wäre eine neue Ansetzung für Freitag, die UEFA machte dazu zunächst aber keine Angaben.