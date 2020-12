Bayer Leverkusen steht schon sicher in der Zwischenrunde der Europa League. Die Werkself möchte die gute Vorrunde aber noch mit dem Gruppensieg veredeln (Hier zum Europa League Liveticker: Bayer 04 Leverkusen - Slavia Prag heute ab 18.55 Uhr).

"Wir wollen Erster in der Gruppe werden. Ich glaube, das wird erst am letzten Spieltag entschieden", hatte Trainer Peter Bosz bereits vor dem 3:2-Sieg am vorletzten Spieltag bei OGC Nizza gesagt. (Tabellen der Europa League)

Am Donnerstag kommt es in der heimischen BayArena gegen den tschechischen Meister Slavia Prag zum Endspiel um den Sieg in Gruppe C. Das Hinspiel hatte Leverkusen mit 0:1 verloren.

Anzeige

DAZN gratis testen und die Europa League live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Bayer und Präg kämpfen um Gruppensieg

Es war zugleich die erste Pflichtspielniederlage in dieser Saison. Sowohl Bayer als auch Prag haben zwölf Punkte auf dem Konto. Die Mannschaft von Peter Bosz braucht einen Sieg, da der direkte Vergleich für Prag spricht.

Einfach wird die Aufgabe jedoch nicht. Slavia kommt mit reichlich Selbstvertrauen ins Rheinland. Die Mannschaft von Coach Jindrich Trpisovsky bezwang am vergangenen Wochenende im Stadtderby Rivale Sparta Prag mit 3:0. (Spielplan und Ergebnisse der Europa League)

Auch Leverkusen hat allerdings einen Lauf. Zuletzt gab es ein 3:0 in der Bundesliga bei Schalke 04.

Baumgartlinger: "Wir regenerien gut"

"Wir regenerieren gut und haben einen engen Takt, aber mit Siegen geht alles einfacher. Da kann man auch mal viele Spiele wegstecken. Aber: Es steckt viel Arbeit dahinter, sehr viel Fleiß", sagte Julian Baumgartlinger, der das zwischenzeitliche 2:0 erzielte.

Auch in Nizza durfte der Kapitän der Österreichischen Nationalmannschaft bereits jubeln.

Im Parallelspiel empfängt Hapoel Be'er Sheva den französischen Klub OGC Nizza. Für beide Teams ist es das vorerst letzte Spiel in der Europa League.

Bayer 04 Leverkusen gegen Slavia Prag - die Daten zum heutigen Spiel:

Schiedsrichter: Sandro Schärer (Schweiz)

Spielort: BayArena (Leverkusen)

Anpfiff: 18.55 Uhr

Letzte Begegnung: Lokomotive Moskau - Bayern München 1:2 (Champions League, 27.10.20)

Wo wird Bayer 04 Leverkusen - Slavia Prag LIVE im TV & Stream übertragen?

TV: -

Stream: DAZN

Bayer 04 Leverkusen - Slavia Prag LIVE im Ticker verfolgen:

Spiel-Liveticker: Bayer 04 Leverkusen - Slavia Prag im Ticker auf SPORT1.de und SPORT1 App

Konferenz-Liveticker: Europa League Liveticker auf SPORT1.de und SPORT1 App