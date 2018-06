Am 14. Juni startet die Fußball-WM in Russland. Deutschland geht als Titelverteidiger an den Start und trifft in der Vorrunde auf Mexiko, Schweden und Südkorea.

Insgesamt sieht der Spielplan 64 Partien vor.

An welchen Tagen finden die Begegnungen der deutschen Nationalmannschaft statt? Wie geht es im Achtelfinale weiter? Wer könnten die Gegner auf dem möglichen Weg ins WM-Finale am 15. Juli sein?

All das zeigt SPORT1 in einem WM-Spielplan als kostenloses PDF zum Ausdrucken. So haben Sie das WM-Geschehen täglich im Blick.

Hier können Sie sich den WM-Spielplan als PDF herunterladen und im Anschluss ausdrucken.