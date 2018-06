Portugals Superstar Cristiano Ronaldo hat im zweiten WM-Spiel eine Rekordmarke gesetzt.

Mit dem Treffer zum 1:0 gegen Marokko in Moskau erzielte der 33-Jährige nicht nur sein 85. Länderspieltor, er zog auch an Ungarns Stürmer-Legende Ferenc Puskas in der ewigen Liste der europäischen Top-Torschützen vorbei.

Vorher hatten beide das Ranking mit 84 Toren gemeinsam angeführt.

Es war Ronaldos 152. Länderspiel. (SERVICE: Ergebnisse und Spielplan der WM 2018)

Nur Daei traf öfter als Ronaldo

Weltweit führt immer noch der frühere Bundesliga-Profi Ali Daei aus dem Iran vor Ronaldo.

Der heute 49-jährige Daei, früher für Arminia Bielefeld, Hertha BSC und Bayern München aktiv, kam in 149 Länderspielen auf 109 Tore.

Daei hatte 2006 nach der WM in Deutschland seine Karriere beendet.

Blitz-Start gegen Marokko

Nach seinem Dreierpack beim Auftakt gegen Spanien (3:3) brauchte Portugals Superstar im zweiten Gruppenspiel gegen Marokko gerade einmal vier Minuten, um schon wieder zu netzen.

Eine Flanke von Joao Moutinho versenkte CR7 problemlos im Tor. Es war bereits der vierte Treffer von Ronaldo bei dieser WM. Insgesamt steht er bei sieben WM-Toren.

In der Bestenliste beim Turnier in Russland ist Ronaldo jetzt wieder alleine auf Platz 1. Zweiter ist der Russe Denis Cheryshev mit drei Treffern.