Die deutsche Fußball Nationalmannschaft hat ihren Start in die Fußball-WM in Russland gehörig vermasselt. Gegen Mexiko unterlag die Elf von Bundestrainer Joachim Löw mit 0:1 und steht im zweiten Spiel gegen Schweden am Samstag (ab 20 Uhr im LIVETICKER) bereits gehörig unter Druck.

Die internationale Presse zeigt sich von der Leistung des DFB-Teams geschockt. Die Mexikaner sind dagegen völlig euphorisiert.

SPORT1 hat die wichtigsten Pressestimmen zur Niederlage des Weltmeisters zusammengefasst.

MEXIKO

Cancha: "Ja, wir können es! Dank einer mutigen Leistung und einem Tor von Hirving Lozano schlägt die mexikanische Nationalmannschaft Weltmeister Deutschland mit 1:0 – der erste Sieg von El Tri über die Deutschen bei einer WM."

"Historischer Triumph des Tri gegen Deutschland. Singe! Weine nicht! Jetzt erst recht, möge das Fest nicht aufhören. Heute schlafen die Mexikaner nicht, weder in Moskau, noch in Mexiko."

El Sol de Mexiko: "Historisch! El Tri schlägt Deutschland 1:0 zum WM-Auftakt. Eine großartige Leistung der Nationalmannschaft gegen die Deutschen."

Record: "Mexiko erfüllt sich Traum gegen Deutschland. Mit Autorität und Stärke lieferte El Tri eine exzellente erste Vorstellung gegen Deutschland in Moskau ab."

El Universal: "Historischer Triumph gegen Deutschland. Tor des Lebens, Siegtor, WM-Tor. Unglaublicher Sieg und heldenhaft. Alles passte, selbst das schlechte Spiel der Deutschen."

Excelsior: "Mexiko überrascht die Welt und besiegt Deutschland. Ein episches Team stürzt den Weltmeister."

Heraldo de Mexico: "Mexikos Fußballer schrieben die brillanteste Seite in ihrer WM-Geschichte. Die letzten zehn Minuten waren ein heroischer Widerstand gegen die Teutonen."

La Jornada: "Mexiko revolutioniert die WM."

Diario de Mexico: "Majestätisch besiegt Mexiko Deutschland."

Record: "Mexiko mit Paukenschlag. Historischer Triumph über Deutschland. Mexiko war besser, weil es den Sieg mehr wollte, weil mit Willen und Herz alles möglich ist. Viva Mexico. So hörte man es von den Rängen."

Estadio: "Titanischer Triumph. Ein erster Schritt, um Brasilien im Achtelfinale aus dem Weg zu gehen."

Esto: "Mexiko, schön und geliebt. Das perfekte Spiel existiert. Deutschland, trotz aller seiner Macht, war unfähig, ein Tor zu erzielen."

ENGLAND

Daily Mail: "Titelverteidiger Deutschland wird krachend auf den Boden der Tatsachen geholt. Lozano schießt Mexiko zum Sieg und sendet Schockwellen durch die WM."

The Sun: "Mexi-K.o. - Der Titelverteidiger bleibt erschüttert zurück. Hirving Lozano sorgt für einen WM-Schock. Deutschland hat die beängstigende Aussicht, in der K.o.-Phase auf Brasilien zu treffen, sollten sie Zweiter werden und die Samba-Stars ihre Gruppe gewinnen."

Guardian: "Lozano schockt chaotischen Weltmeister. Lozano führt Mexiko zu einem brillanten Sieg und versetzt Deutschland in einen Schockzustand."

Telegraph: "Deutschland steht vor entscheidendem Spiel, nachdem Mexiko und Hirving Lozano den Weltmeister schocken."

BBC: "Brillantes Mexiko versetzt Deutschland in einen Schockzustand. Der Titelverteidiger hat einen desaströsen Start auf dem Weg zum erneuten Titelgewinn hingelegt."

FRANKREICH

L'Equipe: "Katastrophe! Mexiko gelingt eine Glanzleistung gegen Weltmeister Deutschland. Mexiko spielt gegen Deutschland eine großartige erste Halbzeit und wehrt anschließend alle Angriffe ab, um eine unerwarteten Sieg gegen den Weltmeister einzufahren."

RUSSLAND

Obozrevatel: "Deutschland verliert sensationell. In ihrer sportlichen Leistung war die mexikanische Nationalmannschaft dem aktuellen Weltmeister in keinster Weise unterlegen."

Sport-Express: "Stillstand. Was stimmt nicht mit der WM? Man hat das deutsche Debüt lange erwartet und wollte wissen, in welcher Verfassung sich die Mannschaft befindet. Der erste Pass, Annahme, Schuss – man denkt die deutsche Maschine funktioniert wie sie sollte. Schnell stellte sich raus, dass die Maschine ohne Antrieb gekommen ist."

Komsomolskaja Prawda: "Mexikaner zerstören die deutsche Maschine. Ein historischer Sieg für die Mexikaner, über den sie sich wie über den Gewinn der WM freuen."

Championat: "Die Deutschen haben sich mit dem ansteckenden WM-Fluch angesteckt. Die goldene WM 2014 hat Deutschland ohne eine einzige Niederlage bestritten. Der amtierende Weltmeister spielt keinen weltmeisterlichen Fußball."

SPANIEN

As: "Deutschland hat den Fluch des Weltmeisters kennen gelernt. Das Potential der theoretischen Favoriten ist unwichtig, bei vielen Gelegenheiten stolpern sie über tapfere Mannschaften und beißen sich die Zähne an ihnen aus. Lozano überrascht Deutschland. Dies wird ein ewiger Tag in der Geschichte Mexikos sein. Eine unendliche Fiesta. David schlägt Goliath. Mexiko verteidigte patriotisch den Stolz von Millionen von Menschen. Jetzt muss der Weltmeister in den nächsten beiden Spielen auf den Tisch hauen."

Marca: "Mexiko überrascht den Weltmeister. Die Mexikaner feiern ein Fest und alles was zum historischen Triumph gegen Deutschland dazugehört. Mexiko, sing' und weine nicht. Lozano trifft beim historischen Triumph der Tricolor gegen ein graues Deutschland. Nur Kroos und Kimmich hielten einigermaßen mit. Deutschlands Bemühungen waren ein Tropfen in einem Ozean der Unfähigkeit. Deutschland ist Opfer des Fluchs des Weltmeisters."

Sport: "DAS IST EINE BOMBE! Mexiko haut Deutschland weg! Ein wunderschönes Tor von Hirving Lozano erledigt den aktuellen Weltmeister. Deutschland wirkte oft steril und zu durchsichtig."

El Mundo Deportivo: "VIVA MEXICO! Deutschland ist das erste europäische Team, das bei der Weltmeisterschaft verliert. Der Weltmeister hat seine ernsten Probleme offengelegt. Aber Achtung: Beerdigen Sie Deutschland bitte nicht frühzeitig."

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: "Gleich ein Flop für Deutschland zum WM-Start. Für Löws Truppe wird der Weg in Russland von Anfang an steil. In der modernen Welt gibt es keine Sicherheiten mehr: Päpste können zurücktreten, ein Mensch wie Trump kann zum US-Präsidenten werden und Deutschland kann beim ersten WM-Match verlieren."

Corriere dello Sport: "Die Weltmeister versinken vor Chucky Lozano, tödlicher Schütze von PSV. Mexiko feiert einen verdienten Sieg, die Mannschaft hat Ideen, Talent und Taktik. Hector Herrera ist ein Monument, Osorio weiß, wie man einen Sieg aufbaut."

Tuttosport: "Einfach eklatant! Mexiko beherrscht das Match gegen die Deutschen, die selten so konfus aufgetreten sind. Löws Truppe wird nicht gefährlich, die Leistungen der deutschen Abwehr sind einfach peinlich!"

Corriere della Sera: "Deutschland stürzt zum WM-Beginn ab. Die Mexikaner überraschen die Weltmeister mit einem Tor Lozanos und mit einer energischen Leistung. Gegen Schweden ist Löws Truppe bereits arg in Bedrängnis."

Repubblica: "Verheerender WM-Auftakt für Deutschland. Die Mexikaner verdienen sich den Sieg und bescheren dieser Weltmeisterschaft die erste große Überraschung."

ARGENTINIEN

OLE: "Wie, Weltmeister? Was geht mich deine Ehrenrunde in Brasilien an? Was kümmern mich deine galaktischen Namen? Mexiko fehlte vollkommen der Respekt vor Deutschland."

La Nacion: "Im Fußball und bei einer WM passieren solche Dinge. Argentinien weiß nur zu gut, davon ein Lied zu singen. Der einzige Weltmeister, der gleich zweimal mit einer Niederlage in die Titelverteidigung startete."

BRASILIEN

Zero Hora: "Deutschland wiederholt die jüngste Negativ-Geschichte der Weltmeister in ihren WM-Auftaktspielen."

Folha de Sao Paulo: "Die Niederlage macht zwei festgeschriebene Gesetze zunichte. Deutschland hat noch nie eine Titelverteidigung mit einer Niederlage begonnen. Und Löw hat noch nie zum Auftakt eines großen Turniers verloren."

O Globo: "Der WM-Auftakt schien für eine erneuerte deutsche Mannschaft eine zu schwere Bürde. Die Festigkeit von vor vier Jahren fehlte."

O Tempo: "Jeder Konter der Mexikaner war für die Deutschen ein 'Gott stehe uns bei'. Aber der 1:0-Triumph Mexikos könnte Brasilien ausgerechnet Deutschland im Achtelfinale bescheren."

NIEDERLANDE

Volkskrant: "Der schlafende Riese Mexiko bezwingt in einem prächtigen Spiel Weltmeister Deutschland und will bei der WM weit kommen."

Trouw: "Der Druck auf Bundestrainer Löw nimmt zu."

Voetbal International: "Lozano legt in einem mitreißenden WM-Spektakel Titelverteidiger Deutschland übers Knie."

Telegraaf: "Erdbeben in Mexiko nach Lozanos Tor. Hieving Lozano ließ am Sonntag durch sein Tor gegen Deutschland Mexiko vor Glück explodieren."