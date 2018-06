Die deutsche Nationalmannschaft steht vor ihrem ersten Schritt in Richtung Titelverteidigung. (SERVICE: Der WM-Spielplan)

Das Team von Bundestrainer Joachim Löw trifft in seinem ersten Spiel in Gruppe F am Sonntag auf Mexiko (17 Uhr im LIVETICKER).

Nachdem die Vorbereitung mit den mäßigen Auftritten gegen Österreich (1:2) und Saudi-Arabien (2:1) sehr holprig verlief, geht es nun gegen die Mittelamerikaner endlich um WM-Punkte. "Es ist ein gutes Gefühl, dass wir loslegen können. Man spürt, dass der Pegel der Anspannung ständig steigt, auch bei den Spielern, die schon lange dabei sind. Die WM ist das ganz Besondere, es gibt nichts Besseres", sagte Löw.

Mit wem er ins erste Spiel in Moskau geht, dürfte bis auf sehr wenige Ausnahmen schon bekannt sein. Nur auf den Positionen im zentralen offensiven und linken Mittelfeld hatte es zuletzt noch Unklarheiten gegeben. Nachdem Löw Julian Draxler eine Startgarantie gegenben hat, kämpfen Mesut Özil und Marco Reus noch um den letzten vakanten Platz.

Löw lobt Draxler

"Er war in den letzten Wochen in sehr guter Form, er kann bei dieser WM eine entscheidende Rolle spielen", sagte Löw bei der Pressekonferenz vor dem Auftakt über Draxler.

Vielleicht zaubert der Bundestrainer aber auch noch eine Überraschung hervor. So wurde spekuliert, dass der Kölner Jonas Hector seinen Stammplatz auf der linken Verteidiger-Position möglicherweise verlieren könnte.

Auch die Mexikaner fiebern dem Duell mit dem Weltmeister entgegen.

"Auf diesen Moment habe ich lange gewartet", schrieb der einstige Leverkusener Bundesliga-Legionär Javier Hernandez bei Instagram: "Es ist für mich eine große Freude, zum dritten Mal eine Weltmeisterschaft zu bestreiten, aber es bedeutet auch Verantwortung und ist ein Weg, etwas an mein Heimatland zurückzahlen."

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

DEUTSCHLAND: 1 Neuer/Bayern München (32 Jahre/76 Länderspiele/0 Tore) - 18 Kimmich/Bayern München (23/29/3), 17 Boateng/Bayern München (29/71/1), 5 Hummels/Bayern München (29/64/5), 3 Hector/1. FC Köln (28/38/3) - 6 Khedira/Juventus Turin (31/75/7), 8 Kroos/Real Madrid (28/83/12) - 13 Müller/Bayern München (28/91/38), 10 Özil/FC Arsenal (29/90/23), 7 Draxler/Paris St. Germain (24/44/6) - 9 Werner/RB Leipzig (22/14/8). - Trainer: Löw

MEXIKO: 13 Ochoa/Standard Lüttich (32/94/0) - 3 Salcedo/Eintracht Frankfurt (24/21/0), 2 Ayala/Tigres de Monterres (31/43/1), 15 Moreno/Real Sociedad San Sebastian (30/92/3), 7 Layun/FC Sevilla (29/64/6) - 16 Herrera/FC Porto (28/66/5) - 6 Jonathan dos Santos/Los Angeles Galaxy (28/37/0), 18 Guardado/Betis Sevilla (31/147/25), 11 Vela/Los Angeles Galaxy (29/26/10), 22 Lozano/PSV Eindhoven (22/28/7) - 14 Hernandez/West Ham United (30/102/49). - Trainer: Osorio

SCHIEDSRICHTER: Alireza Faghani (Iran)

DIREKTER VERGLEICH: 11 Spiele, 5 Siege, 5 Unentschieden, 1 Niederlage.

LETZTES SPIEL: 29. Juni 2017 in Sotschi, Halbfinale Confed Cup 4:1

So können Sie das Spiel live verfolgen:

TV: ZDF und Sky

LIVESTREAM: ZDF.de und Sky go

LIVETICKER: SPORT1.de