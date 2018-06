Bei der Fußball-WM wird es erstmals richtig ernst. Am Montag starten die Gruppen A und B in ihre letzten Gruppenspiele, in welchen die Entscheidung über Weiterkommen und Ausscheiden fällt.

Während in Gruppe A mit Russland und Uruguay die Achtelfinal-Teilnehmer bereits feststehen und im direkten Duell nur noch die Entscheidung über den Gruppensieg fällt, ist die Spannung in der Gruppe B deutlich größer.

Portugal und Spanien liegen mit je vier Punkten und dem identischen Torverhältnis von 4:3 an der Spitze, gefolgt vom Iran mit drei Punkten (SERVICE: Die Tabelle der Gruppe B).

Bei Punktgleichheit würde zunächst das Torverhältnis und schließlich die höhere Anzahl der erzielten Tore entscheiden.

Wenn zwei oder mehrere Mannschaften in den drei erwähnten Kriterien allerdings gleich abschneiden, entscheiden folgende Kriterien: 1. Punkte im direkten Vergleich 2. Torverhältnis im direkten Vergleich 3. Anzahl der erzielten Tore im direkten Vergleich 4. Fair-Play-Wertung 5. Losentscheid

Entscheidet Fair-Play-Wertung bei Spanien und Portugal?

Folglich wäre es theoretisch möglich, dass im direkten Vergleich zwischen Spanien und Portugal die Fair-Play-Wertung zu Rate gezogen werden muss, nämlich dann, wenn beide Teams ihre Partien gegen Marokko bzw. den Iran mit dem identischen Resultat (bei Sieg oder Remis) bestreiten.

In dessen Folge wären beide Teams weiter punktgleich und würden die Gruppe auch mit dem gleichen Torverhältnis abschließen. Auch das Ergebnis des direkten Duells (3:3) würde keine Lösung liefern, weshalb dann die Fair-Play-Wertung herangezogen werden müsste. In dieser liegt aktuell Spanien mit lediglich einer Gelben Karte knapp vor Portugal (2 Gelbe) (Service: Der Spielplan der Fußball-WM).

In dieser finden sich in einer tabellarischen Aufstellung die Gelben, Gelb-Roten und Roten Karten jedes Teams im Verlauf des Turniers wieder. (Hier zur offiziellen FIFA-Fair-Play-Wertung)

Die aktuelle Fair-Play-Wertung der WM 2018